Трамп предложил косовский рецепт для карабахской кухни

В своём предвыборном выступлении в Лондонберри, штат Нью-Гэмпшир, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп уделил внимание армянским избирателям, присутствовавшим на встрече.

Более того, он предложил им нечто заманчивое, от чего армянской диаспоре будет трудно отказаться в том положении, которое сложилось в Карабахе. Армянская сторона ухватится сейчас за любую поддержку, исходящую от такого игрока, как США. А Трамп, в свою очредь, воспользовался этим, чтобы прокомментировать ситуацию вокруг Нагорно-Карабахского процесса. Впрочем, к этому мы скоро вернемся.

Нельзя не отметить, что в последние дни администрация президента США заметно активизировалась в данном вопросе. Кстати, примечательно, что это происходит на фоне обвинений, звучащих от кандидата-демократа Джо Байдена в равнодушии Трампа к кровавому конфликту и сознательном предоставлении лидирующей роли в регионе Москве. Хотя это не так - например, в прошлую пятницу в Вашингтоне была проведена совместная встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна с Госсекретарем США Майком Помпео.

В результате поэтапных переговоров было объявлено об установлении третьего гуманитарного перемирия с 8 утра по местному времени 26 октября. Несмотря на многочисленные нарушения в виде обстрелов населенных пунктов и заметного продвижения азербайджанской армии на юго-западном направлении, действующий глава Белого дома Дональд Трамп в своём твиттере поздравил обе стороны с достижением эффективного перемирия.

Стоит отметить, что Трамп преследует, скорее, внутренние цели, чем внешние. Речь идёт о борьбе за голоса армянских избирателей, чья община в Соединённых Штатах составляет, по некоторым данным, до 2 млн человек. Большинство американских армян проживают в Калифорнии и Нью-Йорке – оба, кстати, являются традиционно демократическими штатами.

Характерным является то, что о карабахской проблеме, и, в частности, о сомнительном перемирии, Трамп заговорил в контексте своих традиционных «great deals» (больших сделок), которые позволяют ему демонстрировать себя как миротворца в глазах американской публики, заметно потерявшей интерес к экспансионистской политике.

В своем комментарии по карабахской проблеме действующий президент США напомнил о недавнем заключении сделок между Израилем, с одной стороны, и ОАЭ, Бахрейном, Суданом, с другой, по нормализации отношений. Он также не преминул напомнить о своей деятельности в Сирии (какие положительные сдвиги были достигнуты в этой стране именно им и почему за это полагается «Нобелевская премия», Дональд Трамп не уточнил).

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Трамп заявил: косовская проблема довольна близка к той, что имеет Армения. Таким образом, президент мог подразумевать применимость сербо-косовского формата решения конфликта в Нагорном Карабахе. Что это значит в практическом смысле? Непонятно. Потому что непонятно, кто в понимании действующего президента США является субъектами подобной переговорной платформы: Азербайджан и Армения или же Азербайджан и самопровозглашенная Нагорно-Карабахская Республика?

Так или иначе, перенос опыта сербо-косовских соглашений об экономической нормализации в случае с Азербайджаном и Арменией мог бы быть выражен во взаимной интеграции, а именно в создании совместных транспортных и энергетических проектов с предоставлением иностранного финансирования, образовании кавказского аналога «Mini Schengen Zone» (общей экономической зоны для Сербии, Албании, Косово и Северной Македонии). Не менее актуальным в карабахском урегулировании был бы пункт о возвращении беженцев с обеих сторон в места своего постоянного проживания, а также развитие межкультурного диалога посредством защиты культурно-религиозных объектов обеих общин в спорном регионе.

Но, несмотря на столь оптимистичные варианты, принципиальный для обеих конфликтующих сторон вопрос о том, в чьём составе все-таки будет Нагорный Карабах при подобной интеграции, – полностью разрушает надежды на успех «сербо-косовского рецепта». Также, как ранее потерпели крах такие интеграционные проекты, как «Кавказский Пакт Стабильности», предложенный ведущим сотрудником Центра исследования европейской политики в Брюсселе Майклом Эмерсоном в начале 2000-х, и засекреченные «Парижские принципы», подразумевавшие предположительно обмен территориями и запуск совместных проектов в области энергетики и транспорта.

В любом случае, серьёзность американских намерений относительно Нагорного Карабаха остается под вопросом, ибо последние заявления могут быть лишь пиар-ходом в преддверии выборов президента США. В конце концов, с момента избрания Дональда Трампа президентом в 2016 году, Нагорно-Карабахский вопрос практически не стоял на повестке дня и не входил в ряд «больших сделок», которые обещал Трамп.

Можно считать, что в последние годы Америка была согласна с лидирующей ролью России на Южном Кавказе, и именно руководство Российской Федерации в большей степени работало над поиском решений в сложившемся конфликте. Тем не менее, усиление активности США в нагорно-карабахском процессе сегодня как никогда очевидно. Так же, кстати, как и усиление на Южном Кавказе роли Франции, Турции и Ирана.

Две последние ставят под сомнение эффективность дальнейшей работы Минской группы ОБСЕ (США, Россия, Франция) в достижении мира между Азербайджаном и Арменией.

Как дальше будут развиваться события, поокажет Женевская встреча в формате «3+2» (США, Россия, Франция, Азербайджан, Армения), которая состоится 29 октября.