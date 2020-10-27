Эксперт объяснил провал США в попытке установить мир в Карабахе

«На данный момент еще не нашлось то государство, которое было бы эффективным посредником в карабахском конфликте», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко, комментируя неудачу США в попытке установить мир в Нагорном Карабахе.

«Исторически роль посредника играла Россия, но сейчас она оказалась в ситуации, когда ей трудно сохранять нейтралитет, потому что каждая сторона пытается убедить ее в правоте своих позиций», – объяснил эксперт клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.

«А кроме России на Южном Кавказе больше некому быть посредником. Влияние США там низкое, Турция заняла сторону Азербайджана, а Евросоюз на Южном Кавказе исторически очень слабо представлен. Поэтому пока что не нашлось то государство, которое было бы эффективным посредником в карабахском конфликте», – считает собеседник.

По мнению эксперта, «ситуация, благоприятная для посредничества, еще не возникла». «Сейчас ни одна, ни другая сторона конфликта не пришли к мысли, что им удобнее сесть за стол переговоров, чем продолжать войну. Азербайджан хотел бы добиться еще больших военных успехов, а Армения не готова зафиксировать нынешнее положение, потому что уже потеряла немалую часть территории», – заключил Ткаченко.

Напомним, что в понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о провале очередной попытки установить перемирие в Карабахе. Режим прекращения огня вступил в силу с 8:00 по местному времени 26 октября.

«Хочу констатировать, что уже третья попытка сохранить режим прекращения огня не удалась. Армия обороны Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика – прим. ВЗГЛЯД) была очень сдержанной, но во второй половине дня из-за действий Азербайджана режим прекращения сохранить не удалось», – сказал Пашинян во время прямого эфира на своей странице в Facebook.

При этом президент США Дональд Трамп отказался признать нарушение перемирия в Нагорном Карабахе. «Он соблюдается. Режим прекращения огня соблюдается», – сказал Трамп, чьи слова приводятся в сообщении журналистского пула, передают РИА «Новости».

Ранее Трамп заявлял, что что Соединенные Штаты смогут с легкостью добиться мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Однако представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян отметил, что у Баку нет желания прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Напомним, предыдущая попытка перемирия была предпринята в субботу 17 октября, когда Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня с полуночи 18 октября. Через некоторое время стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия.

Первый раз стороны сели за стол переговоров в Москве 9 октября при посредничестве главы МИД РФ Сергея Лаврова. Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении договоренностей.

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