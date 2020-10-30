Трамп о деле Байденов: Русские думают, что мы ненормальные

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на митинге во Флориде поделился своей оценкой новостей о «российском вмешательстве» в американские выборы.

«Знаете, что они (демократы) сейчас делают? Они обвиняют Россию... Россия принесла компьютер (Хантера Байдена) в маленькую мастерскую. Россия! Думаю, русские смотрят на нас и думают: эти люди ненормальные!» – передает РИА «Новости» слова Трампа.

На данный момент демократы отрицают выдвигаемые против Джо Байдена обвинения и называют их «дезинформацией», к которой, по их оценкам, причастна Москва. Разведка США и Москва эту связь опровергли.

Напомним, Трамп обвиняет Джо Байдена в коррупции. Он считает, что Хантер Байден «торговал» доступом к отцу, заработав на этом миллионы долларов. СМИ опубликовали материал об электронной переписке Байдена-младшего с советником руководства украинской газовой компании Burisma Вадимом Пожарским. Пожарский спрашивал Хантера Байдена о том, как можно использовать его влияние «от лица компании» Burisma.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на СМС-переписку Хантера Байдена с деловым партнером Тони Бобулински сообщил, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден в 2017 году лично обсуждал китайский бизнес своего сына.

До этого Трамп предложил ФБР начать расследование против Байдена, выразив уверенность, что Байден «очевидно виновен». При этом глава Белого дома не уточнил, говорит ли о Байдене-старшем или младшем.

Напомним, всеобщие выборы пройдут в США 3 ноября. На них будут избираться президент США, вице-президент и все 435 членов палаты представителей, а также треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Сам американский лидер досрочно проголосовал «за парня по имени Трамп».