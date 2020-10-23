Байдена заподозрили в содействии бизнесу сына в Китае

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден в 2017 году лично обсуждал китайский бизнес своего сына, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на СМС-переписку Хантера Байдена с деловым партнером Тони Бобулински.

Согласно приведенным сведениям, в мае 2017 года Бобулински, возглавлявший на тот момент холдинг Sinohawk, совместное предприятие китайского оператора CEFC и семьи Байденов, встречался с Хантером Байденом и его отцом, бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом. Из переписки следует, что бывший глава Sinohawk сам интересовался возможностью проведения такой встречи и, в частности, предлагал Хантеру Байдену привезти на нее переводы на китайский язык некоторых документов, передает ТАСС.

Сын нынешнего кандидата от демократов предложил Бобулински провести такую встречу 2 мая 2017 в отеле Beverly Hilton, расположенном, согласно данным на его сайте, в одном из престижных районов Лос-Анджелеса (штат Калифорния).

Из переписки следует, что позднее в тот же день Бобулински поблагодарил Хантера Байдена за организацию встречи. «Я был рад встретиться и провести время в вашей компании, – писал он в одном из сообщений. – Пожалуйста, поблагодарите от меня Джо (Джозефа Байдена) за то, что он выделил время. Я рад был пообщаться».

По словам Бобулински, Байден был хорошо осведомлен о бизнес-предприятиях своего сына Хантера в Китае.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил ФБР начать расследование против Байдена, выразив уверенность, что Байден «очевидно виновен». При этом глава Белого дома не уточнил, говорит ли о Байдене-старшем или младшем.