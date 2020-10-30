Букмекеры назвали победителя президентских выборов в США

Кандидат в президенты США Джозеф Байден победит на выборах 3 ноября, следует из данных британских букмекерских компаний.

Так, коэффициент на победу Байдена у фирмы William Hill составляет 11/20, у компании Bet365 – 1/2, у Betfair – 4/9, передает РИА «Новости».

Коэффициент на победу нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа William Hill составляет 6/4, у Bet365 – 17/10, у Betfair – 7/4. При этом в William Hill считают, что общая сумма ставок составит почти 13 млн долларов. В этом случае грядущие выборы соберут самое крупное количество ставок.

Сообщалось, что на предстоящих в ноябре всеобщих выборах в США к 27 октября досрочно проголосовали свыше 70 млн американцев.

На выборах 3 ноября них будут избираться президент США, вице-президент и все 435 членов палаты представителей, а также треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Американский лидер досрочно проголосовал «за парня по имени Трамп».