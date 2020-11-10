Глобалисты нанесли контрудар по Америке

45-й президент США Дональд Трамп проиграл не то, чтобы выборы, но свою политическую битву – уже почти точно. А вместе с ним потерпели поражение его ближайшие соратники и единомышленники, его ядерный электорат и все, кто смотрел на него с надеждой. В том числе многочисленные национал-популистские движения в Европе и других частях мира.

Конечно, сам он заявляет, что ничего еще не кончено. Во многих штатах поданы иски по пересчету голосов. И если бы они имели шанс на беспристрастное рассмотрение в судах, то почти наверняка бóльшую их часть нынешний хозяин Белого Дома выиграл бы. В прежние годы аннулировались и куда менее сомнительные результаты первичного подсчета бюллетеней. А там бы уже и выяснилось, кто реально победил в ключевых колеблющихся штатах.

Но в том-то и дело, что на дворе не 1876-й, не 1960-й, не 2000-й и даже не 2016-й. Четыре года назад система оказалась беспомощной перед натиском трампистов. В нынешнем электоральном цикле она была полностью отмобилизована и почти не имела слабых мест. Единственным способом противостоять ей был слом правил и задействование силовых рычагов и прочих сомнительных методов, коих совершенно не стеснялась либеральная элита. Дело не в том, что таковых в распоряжении Трампа не было. Он просто последовательно, раз за разом, на протяжении своего первого (и, как выяснилось, последнего) президентского срока избегал их применения.

Что бы он ни говорил на пресс-конференциях и митингах, и что бы ни писал в своем твиттере, действовать он старался максимально чисто. И это оказалось проигрышной стратегией.

Трампа подкосила не пандемия COVID-19 – во многих европейских странах смертность от коронавируса в расчете на тысячу населения оказалась выше, чем в Соединенных Штатах. И не экономические сложности, которые обрушились на американцев в результате карантинов – как только страна была «приоткрыта», экономика, промпроизводство, занятость и потребительская активность уверенность рванули вверх, опережая самые смелые ожидания. И нет, в Трампе не разочаровались избиратели – в этом году за него проголосовало гораздо больше людей, чем в 2016-м, включая представителей различных меньшинств.

Дональд Трамп не победил, потому что не решился на незаконные действия. Если бы он применил в отношении своих врагов хотя бы половину тех грязных трюков, что разыгрывались против него с самого его вступления в гонку, то он, по всей видимости, сейчас бы праздновал победу.

45-й президент США, в отличие от большинства живущих и работающих в Вашингтоне людей, верил в политическую систему Соединенных Шатов. Верил в закон и в то, что мейнстримные медиа называют «целостностью» демократических процедур. Но его вера – не следствия недоумия или трусости. Ему не наплевать на свою страну. На те ее устои и традиции, которые в глазах простых американцев и делают Америку Америкой. Это качество сделало его, нью-йоркского миллиардера и повесу, «своим парнем» для работяг, лавочников, фермеров и домохозяек. И оно же сгубило его президентство. Но другой Америкой он управлять не хотел. И, по всей видимости, не хотел даже ее себе представлять.

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По этой же причине Трамп так и не бросил клич своим сторонникам начать активные уличные действия. Он пришел во власть не для того, чтобы развязать гражданскую войну. Эту цену за победу он платить оказался не готов.

Его призыв «осушить вашингтонское болото» вовсе не означал репрессий, устрашения или политической мести. Трамп собирался очистить Вашингтон от людей, которым наплевать на простых граждан, да и на страну в целом. От тех, кто верен глобальному начальству, а не Соединенным Штатам. Чиновники и политики должны были приблизиться к внутренней Америке. Это непростая задача, чего Дональд не мог не понимать. Однако он считал это разумным и легитимным требованием человека, которого избрали на высший государственный пост.

Но для глобального начальства и вашингтонской бюрократии это было равносильно требованию перестать дышать. В книгах, статьях и интервью большинства бывших и некоторых действующих чиновников и высокопоставленных силовиков легко угадывается глубоко укоренившееся убеждение, что именно они – Америка (не как страна, а как центр глобального управления), «соль земли» и настоящая власть, обладающая непререкаемым моральным авторитетом, причем не только в США, но и во всем мире.

Внутреннюю Америку эти люди ненавидели. Она мешала им «конструктивно работать». Возможно, не все представители «вашингтонского болота» спали и видели, как американская глубинка исчезает с лица земли. Но объективно они работали на то, чтобы ее не стало, чтобы пропали люди, населяющие индустриальные и аграрные регионы. А многие и целенаправленно ее уничтожали, подстегивая опиоидную эпидемию, алкоголизм и разрушение семей.

Стоит признать, что глобальному начальству удалось выстроить достаточно привлекательный для части американцев (и других жителей Запада) образ будущего – постиндустриального, постмодернистского и, как выяснилось, постхристианского. Половина Соединенных Штатов верит в то, что будущее за роботами, мигрантами, открытыми границами, «зеленой энергетикой» и корпорациями, презирающими государственные границы и государственный суверенитет.

Идеям глобализации присягнула Демократическая партия США. До Трампа на тех же самых позициях стояла и часть республиканской партии. В какой-то момент между кланами Клинтонов и Бушей, допущенных к самым высоким уровням глобального управления, исчезли всяческие идеологические противоречия. Различия стали стилистическими.

Американская федеральная бюрократия, включая силовую, стала одним из приводных механизмов глобализации. И потому полностью идеологически стала либеральной. Почти все люди, работающие в Вашингтоне, являются сторонниками Демпартии. За кандидата-демократа здесь голосуют 92-95% избирателей. И все эти функционеры и лоббисты, конечно, не проявляли никакой лояльности президенту США, исповедующему идеи национального государства, суверенитета и создания рабочих мест для американских граждан.

Они успешно вставляли палки в колеса всем начинаниям Трампа, занимались саботажем, а иногда и открыто выступали против него. Вскоре, однако, выяснилось, что полностью блокировать активность «невозможного Дональда» им не удается. Медленно, со скрипом, но движение вперед осуществлялось. Во многом этому способствовало то, что президента поддержала Республиканская партия. Кроме того, обнаружилось, что сторонников либеральной глобализации никак не становится больше половины населения США. Явка на выборах 2020 года была феноменально высокой, но процент проголосовавших за Трампа так и остался на прежнем уровне – примерно 50%.

При этом особенности электоральной системы Соединенных Штатов склоняли шаткое равновесие в сторону республиканского лидера. Судя по всему, партийное начальство демократов прекрасно понимало, как обстоят дела на самом деле, и не руководствовалось ошибочными – а иной раз и сфабрикованными – предвыборными рейтингами. Выборы должны были закончится так, как выглядела электоральная ситуация по состоянию на утро 5 ноября – за Трампом оставались Мичиган, Висконсин, Пенсильвания, Джорджия, Северная Каролина и, возможно, Невада. Это гарантировало ему безоговорочную победу.

Тогда-то и раскрылись некие неведомые шлюзы, из которых хлынули бюллетени, сделавшие Байдена победителем. Это было сделано весьма топорно, но истеблишменту было не до политеса и стеснения. Трампа надо было не просто побеждать, а побеждать примерно с тем результатом, который дает право заявить, что его президентство было досадной случайностью, сбоем, временным помутнением рассудка избирателей. И тогда штат за штатом – Висконсин, Пенсильвания, Джорджия, Мичиган, Невада – стали падать в руки кандидата от Демпартии.

Следует понимать, что демократы Белый Дом не выиграли, а «отжали». Это был классический рейдерский захват власти – манипуляции и жульничество здесь сочеталось с формальным следованием закону. И так было не только в октябре-ноябре 2020 года. С 2016 года на Трампа велась охота, против него работали спецслужбы и спецпрокурор, его соратников сажали в тюрьмы, а ему объявили импичмент по совершенно надуманному поводу.

Когда два дня назад появилась реальная опасность того, что во многих штатах может случиться пересчет голосов с непредсказуемыми последствиями, подключилось «мировое сообщество». Лидеры Европы и развитой Азии стали звонить Джозефу Байдену и поздравлять его с победой. Либеральные медиа раструбили об избранном президенте-демократе. Вскоре небольшими группами стали сдаваться республиканские конгрессмены и консервативные СМИ.

А по 45-му президенту продолжали наносить болезненные удары. В прессе появились сообщения о том, что его супруга готова подать на развод, а его зять и советник призвал Дональда признать поражение.

Партия сыграна. Четырехлетнее сражение по ту сторону Атлантики проиграно в пух и прах. Но война продолжается. Причем не только в Америке. Нет никаких разумных оснований полагать, в ближайшее время трампизм и популизм вдруг куда-то чудесным образом пропадут. А вот что можно утверждать с определенной уверенностью, так это то, что новые лидеры-популисты, имея наглядный пример поражения Трампа, уже не будут столь щепетильны и законопослушны. То, что с президентом США поступили, как с неугодным главой какой-нибудь банановой республики, означает, что и в отношении глобального истеблишмента теперь все чаще станут действовать безо всяких оглядок на право и гражданский мир.

Еще один набор правил прекратил свое существование на наших глазах. Только на сей раз речь идет о внутренних правилах самого Запада. И это лишь ускорит те тектонические изменения в мире, которые начались 5-7 лет назад.

А пока мировой популизм обдумывает планы следующих сражений, глобальное начальство непременно постарается развить свой успех.