СМИ: Меланья Трамп задумалась о разводе

Супруга действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Меланья ожидает окончания его полномочий, чтобы подать на развод, сообщило издание Daily Mail.

«Меланья считает каждую минуту до момента, когда он покинет пост, и она сможет развестись», – передает РИА «Новости» мнение бывшей помощницы президента Омаросы Маниголт-Ньюман.

Как отмечает издание, пара до сих пор не распалась, так как первую леди могли ждать неприятные последствия.

«Если бы Меланья смогла выдержать крайнее унижение и уйти, пока Трамп находился у власти, он нашел бы способ ее наказать», – добавила Омароса.

По словам другой бывшей помощницы Стефани Волкофф, брак Трампа с Меланьей был своего рода сделкой. Daily Mail подчеркивает, что супруги даже спали в разных комнатах.

Как утверждает Волкофф, переезд первой леди из Нью-Йорка в Вашингтон произошел только спустя пять месяцев после инаугурации из-за переговоров о постбрачном соглашении. Это было необходимо, чтобы сын президента Бэррон получил свою долю в наследстве.

В материале также уточняется, что Меланья неоднократно заявляла в интервью о прекрасных отношениях с супругом. Однако, по мнению адвоката Кристины Превайт, Меланье может быть запрещено критиковать мужа в СМИ по условиям брачного контракта. Аналогичную договоренность Трамп заключил со своей второй женой Марлой Мейплз, которой запрещено писать книги о бывшем супруге или негативно отзываться о нем в интервью.

Кроме того, журналисты не раз обращали внимание на разные признаки того, что отношения между супругами охладели: американский лидер бросал жену под дождем, а сам уходил с зонтом, пытался взять супругу за руку, но в ответ получил лишь шлепок по ладони, а в феврале 2018 года модель журнала Playboy Карен Макдугал рассказала, что Трамп изменял жене с ней.

Ранее советник Трампа и его зять Джаред Кушнер предложил ему признать поражение на выборах.

Напомним, крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на президентских выборах. После этого сам Байден объявил себя «избранным руководителем» Соединенных Штатов.



Между тем действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы в США «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов.