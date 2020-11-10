В Черногории высмеяли «участие» умерших граждан в американских выборах

В США фактически мертвые люди могут быть не только избирателями, но и побеждать на выборах, это красноречиво характеризует американскую избирательную систему и политическую зрелость местного электората, считает черногорский журналист Игор Дамянович.

В своей статье для издания ИН4С Дамянович отметил, что ситуация с избранием покойного Дэвида Андала кандидатом в депутаты в Государственный совет Северной Дакоты «стыдливо замалчивается» американскими и мировыми СМИ. Перевод материала предоставлен «ИноСМИ.ру».

«А вы только представьте себе, если бы нечто подобное произошло на июньском голосовании об изменениях в Конституцию Российской Федерации или августовских выборах президента Белоруссии. Эта новость долго оставалась бы номером один для мировых телеканалов, газет и порталов, а так называемые гражданские активисты организовывали бы ежедневные перформансы перед российским или белорусским посольством по всему миру», – прокомментировал ситуацию с Андалом Дамянович.

В последние дни также наглядно проявилось «лицемерие» европейских политиков, указал журналист. С одной стороны они «хором» поздравляют Джо Байдена с избранием в президенты США, а с другой – предъявляют претензии к процедуре голосования в России и принимают резолюции о непризнании результатов президентских выборов в Белоруссии.

Автор отметил, что последние выборы в США напомнили ему выборы в Черногории в 2006 году, организованные политиком Мило Джукановичем. По его словам, схожесть наблюдается в голосовании «мертвых душ», сомнительном пересчете голосов в течение нескольких дней, десятках тысячах голосов, отправленных по почте и отданных одному и тому же кандидату.

«Голосование мертвых; сомнительные голоса, отправленные по почте; бесконечный процесс подсчета голосов, когда происходят невероятные кульбиты; больше избирателей, чем жителей с правом голоса и другие инструменты воровства на выборах – похоже, все это изобрели не балканские «мафиократии» и автократии. Судя по всему, все это родом из «демократической» Америки», – заключил Дамянович.

Напомним, в субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам Байден объявил себя «избранным руководителем» США. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент».

Тем времен действующий президент Дональд Трамп подчеркнул, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Трамп также обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как сфальсифицировать выборы в США.