В МИД заявили, что сроки переговоров по СНВ-3 не связаны с выборами в США

Москва не связывает сроки проведения очных контактов с Вашингтоном по вопросу Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) с тем, кто возглавит США, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Нет, не связано. Я хочу подчеркнуть, что наша позиция не является застывшей. Нет гарантий, что в дальнейшем в нашу позицию не будут вноситься те или иные нюансы или даже корректировки. Мы американцам говорили на разных этапах, что предложение, которое было сформулировано в октябре, – это уникальное предложение. Им не стоило бы упускать такой шанс договориться с нами, потому что в дальнейшем могут быть уточнения, которые могут усложнить Вашингтону выход на договоренность», – цитирует ТАСС Рябкова.

Он отметил, что контакты с представителями администрации президента США Дональда Трампа по вопросу продления ДСНВ возможны, но это зависит от намерений американской стороны.

По его словам, если американская сторона проявит готовность согласиться с российским предложением о продлении ДСНВ на один год, без предварительных условий, то тогда очная встреча будет не просто возможна, а будет необходима.

«И мы ее проведем независимо от времени суток, года. Хоть 24 декабря или 25 декабря, или 1 января, когда им будет удобно принять предложение Владимира Владимировича Путина, в тот самый момент мы сразу же с ними встретимся», – подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Ранее первый замгоссекретаря США Стивен Биган заявил, что администрация президента США Дональда Трампа готова продлить СНВ-3 на оглашенных условиях, но, возможно, Россия ждет более выгодное предложение от нового американского президента.

Напомним, в начале октября появились сведения о готовности США к продлению ДСНВ в случае заморозки общего числа имеющихся ядерных боеголовок. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призывала Соединенные Штаты не выдвигать неприемлемых для России условий по продлению СНВ-3.

В Москве выражали разочарование сигналами из Соединенных Штатов по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ).

16 октября президент России Владимир Путин предложил «продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год, с тем чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам».