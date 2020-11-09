США выразили готовность продлить СНВ-3 на оглашенных условиях

Администрация президента США Дональда Трампа готова продлить СНВ-3 на оглашенных условиях, но, возможно, Россия ждет более выгодное предложение от нового американского президента, заявил первый замгоссекретаря США Стивен Биган.

«Я уверен – и здесь я не выдаю секретов – Россия, безусловно, сейчас рассматривает вопрос, хочет ли она заключить сейчас соглашение по продлению (ДСНВ), либо ей подождать до 20 января (день инаугурации нового президента – прим. ВЗГЛЯД) и посмотреть, получится ли у нее заключить лучшее предложение», – цитирует ТАСС Бигана.

«В том, что касается договора (СНВ-3), мы готовы идти дальше, мы готовы заморозить ядерный арсенал», – добавил он.

«Около трех недель назад Соединенные Штаты и Россия достигли некоего плато, президент Путин дал указание его переговорщикам принять, как требовали США, продление (СНВ-3) на год и заморозку (числа) боеголовок», – приводит РИА «Новости» слова Бигана.

Представитель госдепартамента США отметил, что в вопросе продления СНВ-3 трудно даже дать определение «ядерной боеголовки». Он подчеркнул, что США озабочены огромным числом боеголовок и трудностями в их ограничении.

Напомним, в начале октября появились сведения о готовности США к продлению ДСНВ в случае заморозки общего числа имеющихся ядерных боеголовок. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призывала Соединенные Штаты не выдвигать неприемлемых для России условий по продлению СНВ-3.

В Москве выражали разочарование сигналами из Соединенных Штатов по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ).

16 октября президент России Владимир Путин предложил «продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год, с тем чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам».