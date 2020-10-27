Москва выразила разочарование реакцией США на предложения по СНВ-3

В России разочарованы сигналами из Соединенных Штатов по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ), заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Мы находимся в очень интенсивном диалоге с США по этим вопросам. Сигналы, поступающие оттуда, нас разочаровывают», – заявил Рябков в интервью РИА «Новости».

По его словам, США не могут осознать, что российская сторона не может реализовать предложенную схему. Вашингтон продолжает отягощать ситуацию «своими многочисленными требованиями, даже не пожеланиями, а требованиями» в адрес Москвы. «Мы не для того ведем диалог, чтобы идти навстречу США в одностороннем порядке», – заявил дипломат.

При этом Россия продолжит диалог с США об СНВ-3, подчеркнул Рябков. «Диалог всегда нужен. Мы будем предлагать продолжать этот диалог, но диалог в поиске решения, а не в плане обмена позициями, которые уже многократно изложены, в том числе на бумаге», – приводит его слова ТАСС.

Москва предлагает НАТО провести встречные инспекции наземных пусковых установок США и российских крылатых ракет 9М729, добавил он. Он пояснил, что предложение президента Владимира Путина по ситуации с договором включает в себя несколько важных компонентов.

«Первый компонент – это предложение проверить отсутствие ударных средств в пусковых установках Mk 41, которые США имеют в Европе, в сочетании с нашей готовность показать, что в Калининградской области отсутствуют ракеты 9М729. Хотя мы и не признаем нарушения, которые мы, по утверждениям США, совершили, создав такую ракету, но, тем не менее, в интересах укрепления европейской безопасности предлагаем провести встречные инспекции», – уточнил Рябков.

Напомним, в СМИ появились сведения о готовности США к продлению ДСНВ в случае заморозки общего числа имеющихся ядерных боеголовок. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призывала Соединенные Штаты не выдвигать неприемлемых для России условий по продлению СНВ-3.

16 октября президент России Владимир Путин предложил «продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год, с тем чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам».

В четверг госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео выступил с утверждением, что Россия якобы согласилась на заморозку численности ядерного арсенала. После этого спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями заявил, что США не намерены продлевать ДСНВ (СНВ-3) без выполнения обозначенных Вашингтоном условий.

В тот же день спецпредставитель президента Соединенных Штатов по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил о том, что возможное соглашение о временной заморозке ядерных арсеналов России и США должно включать механизм проверки.

В свою очередь Путин, выступая в четверг на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что безопасность России от отсутствия Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений не пострадает.