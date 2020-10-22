Путин: Россия не цепляется за ДСНВ

Безопасность России от отсутствия Договора о мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений не пострадает, заявил президент Владимир Путин, выступая в четверг на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай».

«Я говорил и хочу еще раз подчеркнуть – мы не цепляемся за это договор, если наши партнеры решат, что он не нужен, то так тому и быть. Мы же не можем их удержать. Наша безопасность, безопасность России не пострадает, особенно в силу наличия у нас самых современных систем вооружения», – приводит его слова РИА «Новости».

Российский лидер отметил, что Москва не выступает против подключения к договору Китая, но инициатору – Соединенным Штатам – придется вести об этом диалог с Пекином самостоятельно.

«Вторая часть (ситуации по СНВ) заключается в том, чтобы сделать эти договоренности многосторонними, включить туда и наших китайских друзей. Мы разве против? Совсем не против, но на нас только не нужно перекладывать ответственность за то, чтобы сделать этот договор многосторонним... Мы же не возражаем. Но мы что, являемся препятствием на этом пути? Нет», – сказал глава государства.

При этом Путин считает, что если говорить о безопасности и подключении Китая к договору о СНВ, то надо не забывать и другие ядерные страны. «Где Франция, которая только что сообщила, что испытала очередную систему крылатые ракеты с подводной лодки, это тоже ядерная держава. Великобритания», – сказал президент.

По его словам, есть и другие ядерные державы, которые официально как бы не признаны в качестве таковых, но весь мир знает, что у них ядерное оружие есть. «Что же мы будем как страус: прятаться, в песок голову запрятать и делать вид, что мы не понимаем, что происходит. Нам нужны не шашечки на машине, а ехать нужно, поэтому нам безопасность нужно обеспечивать. Ну давайте тогда их тоже подключим. Давайте все это сделаем», – добавил российский лидер.

«Вопрос только в том, есть база хоть какая-то. Есть к чему стремиться? Есть ли пример, положительный пример для подражания в виде договоренностей с США и Россией, либо вообще ничего нет», – констатировал Путин.

Напомним, в четверг спецпредставитель президента Соединенных Штатов по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил о том, что возможное соглашение о временной заморозке ядерных арсеналов России и США должно включать механизм проверки.

Накануне госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео выступил с утверждением, что Россия якобы согласилась на заморозку численности ядерного арсенала. После этого спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями заявил, что США не намерены продлевать ДСНВ (СНВ-3) без выполнения обозначенных Вашингтоном условий.

16 октября президент России Владимир Путин предложил «продлить действующий договор без всяких условий хотя бы на год, с тем чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам».

В прошлую среду глава МИД России Сергей Лавров опроверг заявления Вашингтона о якобы достижении договоренности с Москвой касательно продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Позже в прессе появились сведения, что для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) США потребовали заморозить общее число имеющихся ядерных боеголовок. В связи с этим председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала Соединенные Штаты не выдвигать неприемлемых для России условий по продлению СНВ-3.