Москва решила не принимать дополнительных условий Вашингтона по ДСНВ

Россия и США практически подошли к продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на год, но Москва отметила, что не примет новых дополнительных условий Вашингтона, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

Небензя заявил, что с администрацией президента США Дональда Трампа Москва почти что подошла к продлению договора на год, однако «эта тема не завершена», передает РИА «Новости».

Он напомнил, что США выдвигают различные условия: «Мы им сказали, что готовы продлить на год. Отчасти согласились на то, что они нам предлагали, при этом сказав, что других дополнительных условий мы не примем. Пока мы ждем ответа на это предложение от американцев».

По словам Небензи, продление ДСНВ-3 на год, а не пять лет, было не единственным условием США.

«Мы согласились на кое-что, но сказали, что это последняя наша уступка. Теперь мяч на их стороне. Они до сих пор это где-то у себя обсуждают, ответа до сих пор нет», – сказал он.

Напомним, изначально Москва выступала за продление СНВ-3 на пять лет, предусмотренные в договоре. США в начале переговоров выступали за заключение нового соглашения, а не продление старого.

В итоге Вашингтон выразил желание продлить СНВ-3 на год, выдвинув при этом ряд условий.

Заместитель госсекретаря США Стивен Биган заявил, что Москва и Вашингтон достигли «плато» в переговорах по ДСНВ-3. Он отметил, что США и Россия поддерживают контроль над вооружениями, хотят продлить договор о СНВ, но вопрос в условиях.

Ранее Небензя заявлял о понимании кандидатом в президенты США Джозефом Байденом необходимости продления СНВ-3.