Эксперт объяснил решение Трампа изолироваться от Европы

«Трамп намерен одним махом решить все проблемы сразу – как во внешней политике, так и во внутренней», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков, комментируя решение главы Белого дома запретить въезд из Европы в США на фоне пандемии коронавируса.

«Решение Трампа изолировать Америку от Европы усугубит торговую войну и усложнит задачу подписания нового соглашения между США и ЕС. А вот исключение Британии из этого списка, напротив, упростит переговорный процесс между Лондоном и Вашингтоном. Трамп дает понять, что остальные страны Европы ему не так интересны, и он готов продолжить торговое противостояние», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков.

«Потому если ситуация с эпидемией пойдет на улучшение, и через 30 дней ограничения на въезд будут сняты – через полгода об этом все забудут. Но если ситуация усугубится – судьба торгового соглашения между США и Европой может быть печальной», – предположил собеседник.

В то же время, продолжил эксперт, Трамп действительно пытается защитить США от распространения коронавируса.

«В Америке за последнюю неделю число заболевших выросло в два раза. Очевидно, что Трамп старается избежать тех сценариев, которые мы наблюдаем в Италии и Франции. Трамп уверен, что его решение прекратить сообщение с Китаем отдалило распространение вируса в США. И теперь, изолировав Америку от Европы, Трамп надеется пересидеть глобальную эпидемию», – пояснил политолог.

«Кроме того, Трампу приходится реагировать на критику в свой адрес со стороны Конгресса США и Демпартии. Потому президент США решил перейти к стимулированию экономики. Речь идет о снижении налогов, финансировании дешевых кредитов для малого бизнеса и других мерах. Таким образом Трамп намерен одним махом решить все проблемы сразу – как во внешней политике, так и во внутренней», – заключил Дудаков.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты с пятницы, 13 марта, вводят запрет на въезд на территорию страны из Европы сроком на 30 дней. Однако Великобритания стала исключением. Также запрет не распространяется на американцев, которые пройдут «необходимые досмотры».

Решение Трампа оказалось неожиданным для Европы и обвалило цены на нефть.

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