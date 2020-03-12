Посольство России в США предостерегло сограждан

Российское посольство в США призвало россиян, проживающих в этой стране, придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора и американского минздрава из-за распространяющегося коронавируса.

«Настоятельно призываем российских граждан, проживающих или временно пребывающих на территории Соединенных Штатов, строго придерживаться рекомендаций Роспотребнадзора и Центра по контролю за распространением заболеваний минздрава США», – сообщило посольство в своем Facebook.

Там напомнили, что президент США Дональд Трамп сообщил об усилении национального режима борьбы с распространением коронавируса и ввел ограничения на въезд из стран Европы. Некоторые штаты заявили о чрезвычайном положении.

Дипмиссия напомнила телефоны, по которым россияне смогут обратиться за экстренной консульской помощью в случае чрезвычайной ситуации: +1-202-365-21-24 в Вашингтоне, +1-917-612-78-42 в Нью- Йорке, +1-713-213-84-84 в Хьюстоне.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты с пятницы, 13 марта, вводят запрет на въезд на территорию страны из Европы сроком на 30 дней. Однако Великобритания стала исключением. Также запрет не распространяется на американцев, которые пройдут «необходимые досмотры».

На ваш взгляд Как вы оцениваете меры, принимаемые Россией против распространения коронавируса? Достаточные

Недостаточные

Избыточные



Решение Трампа оказалось неожиданным для Европы и обвалило цены на нефть.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД