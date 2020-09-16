Евросоюз решил обновить миграционную политику

Европейский союз намерен обновить свою миграционную политику, приняв новый пакт по миграции, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы намерены принять подход, основанный на гуманизме. Спасение жизней людей в море не может происходить выборочно», – передает РИА «Новости» слова главы Еврокомиссии в Европарламенте. По ее словам, страны, которые выполняют свои «юридические и моральные обязательства» в этой сфере, должны пользоваться полной поддержкой ЕС.

Глава ЕК напомнила, что миграция в Европе существовала веками, так будет и в будущем. Тем не менее, миграционный кризис 2015 года вызвал большие споры внутри ЕС, последствия ощущаются до сих пор.

«Уже приняты значительные меры, но еще предстоит сделать многое... На следующей неделе Еврокомиссия представит новый пакт по миграции», – добавила фон дер Ляйен.

Она пояснила, что ЕС уточнит вопросы предоставление права убежища и возвращения мигрантов. «Мы должны четко различать тех, кто имеет право на убежище, и тех, кто такого права не имеет», – сказала глава ЕК.

Фон дер Ляйен добавила, что ЕС будет принимать меры против тех, кто занимается незаконной транспортировкой беженцев, усилит защиту внешних границ союза, активизирует сотрудничество с третьими странами в миграционном вопросе, чтобы открыть легальные пути миграции.

«Кроме того, мы будем следить за тем, чтобы люди, которые получат право остаться, были интегрированы и чувствовали, что им рады», – сказала глава Еврокомиссии.

Напомним, в августе страны ЕС отказались принимать мигрантов из-за коронавируса.