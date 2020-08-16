Страны ЕС отказались принимать мигрантов из-за коронавируса

Многие государства Евросоюза, прикрываясь распространением коронавируса, в последние месяцы отказываются проявлять солидарность и принимать на своей территории беженцев, сообщила советник по гуманитарным вопросам организации «Врачи без границ» (MSF) Хассиба Хадж Сахрауи.

По ее словам, сталкивающиеся с наплывом беженцев Мальта и Италия не получают достаточную поддержку со стороны других государств ЕС, передает РИА «Новости».

«Надо понимать позицию Мальты и Италии. Они находятся на передовой, должны принимать людей. Однако другие страны ЕС должны на принципах солидарности принимать у себя людей, спасенных в море. Но многие европейские государства отказываются нести общую ответственность. Это порождает напряженность между государствами. В этой связи многие государства пользуются пандемией как предлогом для борьбы с миграцией», – рассказала она.

Советник также заявила, что пандемия «не является препятствием для гуманитарной работы по приему беженцев» и не оправдывает жестокое обращение с ними.

«Мы можем справляться с рисками, связанными с коронавирусом, соблюдая обязательства в рамках международного права, в том числе, права на убежище. Но власти принимают радикальные меры, такие как, к примеру, полное закрытие портов. У нас есть опыт в борьбе с эпидемиями, и считаем возможными другие меры, помимо закрытия портов. Мы в состоянии обеспечить соблюдение карантина, проведение обязательных тестов, анализов», – добавила Сахрауи.

По ее словам, некоторое время назад власти Мальты зафрахтовали частные судна для обеспечения карантина беженцев.

«Более шести недель держать беженцев за пределами своих территориальных вод, хотя для карантина достаточно и двух недель», – отметила она.

Кроме того, советник гуманитарной организации подчеркнула, что в последние годы работать со странами ЕС по вопросу беженцев становится все сложнее.

«Мы против выдачи людей Ливии. Мы пытаемся все делать в рамках закона, всегда оповещаем о наших операциях службы береговой охраны Италии, Мальты и Ливии. Мы не передаем беженцев ливийским властям, руководствуясь международным правом. Мы, как правило, просим европейские страны определить для нас безопасный порт, куда мы могли бы доставить спасенных людей. В последние годы это стало гораздо сложнее», – заключила она.

Ранее сообщалось, что 80 млн человек в мире – это беженцы и переселенцы, а с 2010 года этот показатель удвоился. При этом в ближайшее время Евросоюз станет больше уделять внимания Африке и борьбе с пандемией коронавируса.

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