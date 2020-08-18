Главный эпидемиолог Испании назвал российскую вакцину «советской»

Директор испанского координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций Фернандо Симон во время пресс-конференции оговорился, заявив, что российскую вакцину от коронавируса якобы производят в Советском Союзе.

«Кроме того, на уровне ЕС (Европейское агентство лекарственных средств) оцениваются другие вакцины, некоторые из них разрабатываются в Европе, другие – в США, и [также рассматриваются те препараты,] которые производятся в Китае и Советском Союзе, если они решат продавать их в Европе», – приводит слова Симона РИА «Новости».

В ходе этой же пресс-конференции он еще раз оговорился: «информация, которая есть о советских исследованиях…».

Оговорка главного испанского ньюзмейкера по коронавируса стала предметом многочисленных шуток в соцсетях.

«Фернандо Симон говорит о вакцине «Советского Союза». Было бы также неплохо высказаться о Пруссии и Австро-Венгрии», – пишет пользователь Жон Торре.

«Фернандо Симон только что сказал, что Европейское агентство лекарственных средств «изучает вакцину Советского Союза». Что за легендарное лето», – пишет пользователь Мигель Анхель Альфонсо.

«СССР всегда в нашей памяти», – написал пользователь Хесус Родригес Хименес, комментируя слова Симона.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава следует, что российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Позднее в РФПИ отчитались о получении заявок на 1 млрд доз вакцины из более чем 20 стран мира.

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