Президент Мексики заявил о готовности испытать российскую вакцину от коронавируса

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил готовность испытать на себе российскую вакцину от коронавируса, при условии, что будет доказана ее эффективность.

«Если мы увидим, что есть результаты, что она эффективна, мы установим контакт [с российскими властями]. И если к ней будет доступ, вперед! И чтобы не оставалось сомнений в важности [этого вопроса] для нас, я бы первым согласился на вакцинацию. Но мы должны узнать, что происходит, и гарантировать, что это эффективно и доступно всем», – передает ТАСС его слова.

Лопес Обрадор также отметил, что в таком важном вопросе «не должно быть идеологии». «Здоровье превыше всего. Если в России, в Китае раньше появится вакцина и будет доказано, что она эффективна для спасения жизней, мы сразу же установим контакт», – добавил он.

Кроме того, лидер Мексики сообщил, что готов провести переговоры по этому вопросу с российским президентом Владимиром Путиным.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.

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