Дискриминация белого гетеросексуального большинства не вечна

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4 августа, вторник  |  Последнее обновление — 18:04  |  vz.ru
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К чему привела США массовая раздача денег

США забросали американцев дармовыми деньгами Pascal Deloche / GODONG/Global Look Press
Соединенные Штаты потратили фантастические деньги на поддержку бизнеса и населения во время пандемии – триллионы долларов. Миллионы американцев получили от государства на руки хорошие выплаты, и хотя некоторым они действительно помогли, другие жалуются на проблемы и мошенничество. Почему эта помощь оказалась далеко не столь эффективна, как заявляют об этом сами американские власти? Подробности...
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Игра с «вагнеровцами» загнала Лукашенко в ловушку

Из задержания россиян Лукашенко не извлек никакой пользы Andrej Cukic/EPA/ТАСС
Кремль назвал безосновательным арест 33 россиян в Белоруссии и выразил надежду на их скорое освобождение. Минск в то же время отправил на Украину список арестованных, в котором Киев нашел 28 участников боевых действий в Донбассе. Теперь выдача задержанных любой из стран испортит Лукашенко отношения со второй страной. Да и внутри Белоруссии ему эта история с «бойцами ЧВК» не принесла электоральной выгоды. Подробности...
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«Армата» избавилась от проблем со зрением

Отечественному ВПК удалось решить главную проблему танка третьего поколения Владимир Астапкович/РИА Новости
Отечественный ВПК заявил о решении главной проблемы «Арматы» – об обеспечении танка дальним ночным зрением. По этой части оборонка еще в советское время отстала от Запада и долгие годы была вынуждена ввозить инфракрасные прицелы из стран НАТО. После 2014 года поставки прервались. Теперь выпуск аналоговых инфракрасных прицелов налажен в России, правда, пока лишь в режиме эксперимента. Действительно ли вопрос с тепловизорами можно считать закрытым? Подробности...
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Кровавая бойня стала национальной мечтой Украины

Большинство исследователей сходятся на цифре 250 тысяч: 250 тысяч сербов бежали из Краины под военными ударами хорватов Reuters
Ровно 25 лет назад началась операция «Буря» – жестокое военное преступление, в ходе которого хорваты уничтожили республику Сербская Краина. В наши дни эти трагические события приобрели новую актуальность, поскольку именно на «Бурю» и на Хорватию в целом ориентируется Украина, мечтающая об «окончательном решении проблемы Донбасса». Но украинские националисты не учитывают главного. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Дискриминация белого гетеросексуального большинства не вечна

Андрей Бабицкий, журналист
У России есть серьезные социокультурные резервы для оказания необходимой помощи той части западных элит, которые хотели бы разрушить морок постмодерна и неолиберализма. Она – пример возвращения к традиции. И пример для других. Подробности...

Глобальная диктатура уже здесь

Сергей Худиев, публицист, богослов
Проблема в том, что люди, которых вы не выбирали, которые ни в малейшей степени не отчитываются перед вами в своих решениях, которые вообще находятся в другой стране, приобрели над вами власть – и могут испортить вам жизнь, если вы будете непослушны. Подробности...
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Белорусские националисты на низком старте в Киеве

Андрей Манчук, политолог
Украина выступает сейчас надежной тыловой базой противников Лукашенко. И можно не сомневаться, что в случае обострения ситуации ее лидеры постараются первыми подтолкнуть в пропасть падающего белорусского президента. Подробности...
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Белоруссия: что будет дальше

Китай повысил ставки в борьбе с США

Конфликт Баку и Еревана дошел до Москвы

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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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Лесные пожары охватили Калифорнию

Более 8 тыс. га охвачено лесными пожарами в Калифорнии. Из-за быстрого распространения огня экстренно эвакуируют тысячи человек. Пожар, которому присвоили имя Эппл, начался в пятницу в полдень и продолжается уже третий день. В тушении участвует примерно 1,3 тыс. пожарных
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На трассе «Таврида» в Крыму произошло крупное ДТП с жертвами

Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, направлявшийся в Симферополь, 31 июля столкнулся с КамАЗом на недавно открывшемся участке трассы «Таврида». В автобусе было 18 человек, девять погибли, в том числе водитель. Среди пострадавших – двое малолетних детей и беременная женщина
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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Какими должны быть отношения между Россией и Белоруссией?
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    Дискриминация белого гетеросексуального большинства не вечна

    Андрей Бабицкий
    журналист
    		4 августа 2020, 17:05

    Фундамент сегодняшнего мироустройства начинает не слишком быстро, но уже заметно меняться. Это еще не тектонические сдвиги и разломы, но набирающая силу тенденция, уверенная поступь традиции, которой вынужденно уступает место постмодерн, теряющий силу и способность поддерживать жизнеспособность сформированной им антисистемы.

    Существует представление, разделяемое далеко не всеми, что постмодерн стал ответом на предшествовавший ему модерн, оформившийся в эпоху Просвещения. Вера в то, что человек – это центр вселенной, что история движима прогрессом и наукой – якобы все это в первую очередь было беспощадно разломано.

    Но цели постмодерна куда более тотальны. Он уничтожает любое прошлое и будущее, в которых все предшествовавшие системы вещей – христианство, ислам, модерн – видели лад и порядок, порождаемый осмысленностью исторического процесса, точным пониманием того, какими ценностями и ограничениями этот порядок поддерживается, и целями, которые ставят перед собой человек и общество.

    Мощной увертюрой к постмодерну задолго до того, как он вступил в свои права, стала смерть Бога, о которой объявил Ницше. Впоследствии Ролан Барт похоронил автора, заявив, что любое написанное произведение не принадлежит писателю и его содержание никак не связано с его намерениями. Конкретный текст случайно «шумит» от лица всего комплекса существующих текстов. В самом широком смысле это означало, что человек лишен индивидуальности, он не создает ничего, а является лишь форточкой для сквозняка из цитат. Он есть сумма мелких рассказов, как писал Ж.-Ф. Лиотар. Творчество оказывается невозможным в принципе, поскольку отсутствует субъект: в обезличенной мировой библиотеке не творят, а перекликаются между собой не люди, а тексты. Такова картинка, созданная Ж. Деррида, который провел деконструкцию всей предшествующей метафизики. Ну а раз человек – всего лишь медиатор внешних по отношению к нему сил, то есть объект, то никакой свободной волей он не обладает.

    Идейную основу под постмодерн подвел Карл Поппер. В своей работе «Открытое общество и его враги», опубликованной в 1945 году, он выхолащивает из любого общественного устройства цели и смыслы, утверждая, что прошлое и настоящее никак не связаны – одно не вытекает из другого. Любое знание, по его мнению, относительно и должно постоянно пересматриваться.

    Фото: Barbara Gauntt/Clarion Ledger/Imagn Content Services, LLC/Reuters

    Еще одной особенностью постмодерна стало отсечение смыслов посредством иронии, сарказма, запрета рассматривать что-либо всерьез. В искусстве это выразилось в уничтожении традиционных содержательных форм: отсутствие сюжета и замысла, бессвязность, сбитая или имитируемая композиция заменяется предельной фиксацией на выразительных средствах. Означающее теряет всякую связь с означаемым, замыкается на себе, становится самодостаточным. Собственно, означаемого вовсе не существует, все превращается в игру, и мир предстает окончательно распавшимся. В нем нельзя обрести твердую почву, привязав себя к безусловным нормам и ценностям, поскольку постмодерн элиминировал их императив.

    На всем, что придавало смысл человеческой жизни в прошлом – в зависимости от эпохи это были разные вещи: вера, справедливость, преображение души, разум – был поставлен крест. Они были названы тоталитарными идефиксами, ограничивающими человеческую свободу. Проще говоря, постмодерн снял все ограничения, полностью раскрепостив телесное начало человека. То, что сейчас происходит на Западе, в виде намечавшейся тенденции описывалось философами в 70–80-е годы прошлого века. М. Фуко, анализируя современное ему европейское общество, обрисовал этот переход от культа души к культивации секса. Он называл это трансформацией «диспозитива» супружества в «диспозитив» сексуальности.

    Первый регулируется правилами, во втором имеет значение «качество удовольствий, природа впечатлений». Фуко сближает современное искусство и сексуальность: «Искусство и секс сегодня имеют то общее, что и там и здесь господствуют диссоциированность, перверсии, принципы свободного поиска, диффузности, обновления – «бесконечная изобретательность, постоянное размножение методов, способов, технологий...».

    Неолиберальная доктрина, ныне обретшая характер тоталитарной идеологии, едва ли не главной своей задачей считает борьбу за преимущественные права сексуальных меньшинств. Это прямое указание на кровное родство неолиберализма и постмодерна. История – это не поиск смысла, а грандиозное поле битвы различных сексуальных групп нетрадиционной ориентации за возможность заниматься сексом так, как они считают правильным. Да еще и делиться своим бесценным опытом с окружающими.

    Кризис постмодерна вытекает из его неспособности дать человеку и обществу цельную картину миру, привязать его к мифу, в рамках которого ставятся значительные исторические цели по умножению общественного блага. Атомизированный обыватель за пределами такой картины мира может жить только «здесь и сейчас» ради потребления и удовольствий различного толка. Он не в состоянии интерпретировать реальность и строить планы на будущее. Это существо с ослабленной волей и пониженным интересом к жизни.

    Недавний скандал вокруг манифеста Джоан Роулинг и оказанная ей коллегами массовая поддержка демонстрирует, что бунт назрел. Постмодернистская модель перестает работать в качестве социального регулятора. Она, собственно, и не работала, а беспощадно крушила все, что попадалось ей под руку. Привычный уклад жизни западного человека, который вполне тяготеет в своем большинстве к традиции, все настойчивее требует легализации и признания. Дискриминация, которой тотально подвергается белое гетеросексуальное большинство на Западе, не может продолжаться вечно – просто потому, что продуцирует глобальный распад всего: семьи, общества, государства. На каком-то этапе стремительного падения в пропасть обязательно должна быть предпринята попытка притормозить процесс. У меня есть твердая уверенность, что во многих головах уже светлеет и до организованного массового сопротивления рукой подать.

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