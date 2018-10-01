В Раде предложили ввести запрет на «русский мир»

В Верховную раду внесен законопроект, предлагающий признать, что «русский мир» – это «форма национал-социализма».

Внефракционные депутаты и представители «Блока Петра Порошенко» предложили поправки в в закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики», передает РИА «Новости».

В законопроекте предлагается прописать, что «русский мир» – это якобы «форма национал-социализма (нацизма), российская неоимперская геополитическая, культурно-историческая идея международного и межгосударственного сообщества, объединенного причастностью к России и приверженностью к русскому языку и культуре, под лозунгами единения и защиты носителей русского языка и культуры, православной веры, общей исторической памяти и общих взглядов на общественное развитие».

Предложено запретить пропаганду «русского мира» на Украине. Это предполагает и запрет на распространение информации о том, что «российская православная церковь – основа Вселенского православия и единственная церковь, которая сохранила аутентичную веру».

Ранее украинская писательница Лариса Ницой обрушилась с критикой на телестудию «Квартал 95» из-за использования «московского языка» и роликов, направленных против украинского языка.

В сентябре государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввоз в страну пяти книг из России, включая детективы и энциклопедию для мальчиков.

Львовский областной совет принял решение о моратории на «публичное использование русскоязычного культурного продукта» на территории региона.