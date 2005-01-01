На Украине запретили энциклопедию для мальчиков

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввоз в страну пяти книг из России, включая энциклопедию для мальчиков.

В «черном списке» оказались два детектива Дарьи Дезомбре и Татьяны Устиновой, книга «Все, что должен знать каждый образованный мальчик», передает ТАСС.

Также запрещено ввозить «Большую книгу нумерологии», в которой есть глава о российском президенте Владимире Путине и содержатся, по мнению госкомитета, ложные данные об истории Украины.

Пятой запрещенной книгой стал роман Андрея Филимонова «Головастик и святые». В нем украинские чиновники усмотрели ненормативную лексику и высказывания «в стиле российской пропаганды в адрес украинцев».

В августе госкомтелерадио Украины запретил ввоз на территорию страны девяти российских книжных изданий. В июле под запрет попала книга балерины Илзе Лиепы «Мой балет». В мае Украина запретила ввоз трех российских книг.

Напомним, с 2017 года на Украине действует закон, по которому на территорию страны запрещается ввозить «иностранную продукцию антиукраинского содержания».