Названы новые запрещенные к ввозу на Украину книги из России

На территорию Украины запретили ввоз трех российских книг, получивших позитивные отзывы украинских рецензентов, сообщает Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио).

«Глава Госкомтелерадио Олег Наливайченко подписал приказ о предоставлении отказа ООО «ЯКАБУ ТРЕЙД» и ООО «Форс Украина» в предоставлении разрешения на ввоз трех книг, которые изготовлены та территории государства-агрессора», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Отмечается, что на Украину запретили ввозить книги Сергея Васильева «На разломе двух времен», Тима Скоренко «Изобретено в России: История русской изобретательной мысли от Петра І до Николая ІІ» и Алексея Волкова «Шаги Командора».

При этом в Госкомтелерадио сообщили, что в ведомство от украинских преподавателей поступили позитивные рецензии на указанные книги.

Напомним, в феврале компании «Форс Украина» отказали в выдаче разрешения на ввоз с территории России на Украину детских книг серии «Путешествие вокруг света».

В декабре 2017 года Киев запретил продажу на Украине изданных в России сказок о богатырях из-за того, что эти произведения являются «пропагандой государства-агрессора».

В мае 2017 года на Украине вступил в силу новый порядок выдачи разрешений на ввоз книг из России, фактически вводящий цензуру на российское книгоиздательство. В итоге в 2017 году выпуск книг и брошюр на русском языке в стране сократился на 28,8%.