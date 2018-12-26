Украинцы высказались о статусе русского языка

Более 60% граждан Украины хотят сделать украинский единственным государственным языком в стране, следует из опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

«Шестьдесят три процента считают, что украинский язык должен быть единственным государственным, 17% за предоставление русскому языку статуса государственного, 15% поддерживают предоставление ему статуса официального в отдельных регионах», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

В Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Одесской областях, согласно данным опроса, идея предоставления русскому языку любого статуса имеет высокий уровень поддержки.

Ранее сообщалось, что почти половина украинцев считают невыносимой жизнь в стране.

Опрос проводился группой «Рейтинг» в рамках проекта «Портреты регионов» с 16 ноября по 10 декабря 2018 года среди жителей Украины от 18 лет и старше. Были опрошены 40 тысяч респондентов (по 1,6 тысячи в каждой области) путем личного интервью.