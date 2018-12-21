Почти половина украинцев сочла невыносимой жизнь в стране

Большинство граждан Украины считают жизнь в стране тяжелой или невыносимой и не надеются на ее улучшение в ближайшее время, следует из исследования «Мониторинг-2018: основные тенденции изменений общественного мнения» Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива.

«Подавляющее большинство респондентов оценивают жизнь в нашей стране или как тяжелую (36%), или как невыносимую (46%), и такое преимущество негативных оценок остается неизменным в течение нескольких лет», – приводит данные опроса ТАСС.

При этом 52% опрошенных не рассчитывают на улучшение ситуации в течение ближайшего года.

Политическую ситуацию в стране почти 60% украинцев оценивают, как напряженную и не верят в возможность влиять на действия власти. Около 28% считают обстановку в стране взрывоопасной. Отмечается, что большая часть респондентов ожидают масштабных акций протеста в тех населенных пунктах, где они проживают. Среди чувств, которые испытывают граждане, когда думают о будущем Украины, ощущение безысходности, которое за последний год возросло с 12% до 18%, тревога, выросшая с 30% до 38%, страх, увеличившийся с 15% до 21%.

Ранее социологи узнали отношение россиян к Украине.

Общенациональный опрос населения Украины проводился по заказу Института социологии НАН Украины 13-29 сентября 2018 года. Всего было опрошено 1,8 тыс. респондентов во всех регионах Украины, за исключением Крыма и Донецкой и Луганской областей.