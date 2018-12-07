Стало известно отношение россиян к Украине

Более трети россиян (37%) заявили, что хорошо относятся к Украине, свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение».

Согласно опросу, 37% респондентов хорошо относятся к Украине, чуть менее – 21% выразили безразличное отношение. При этом 34% опрошенных заявили, что негативно относятся к Украине.

По мнению большинства опрошенных, правительству России необходимо работать над улучшением отношений с Украиной. При этом 18% считают, что делать этого не стоит, сообщают РИА «Новости».

Еженедельный опрос «ФОМнибус» проводился 1-2 декабря 2018 года в 53 регионах, 104 населенных пунктах, среди 1,5 тыс респондентов.

Ранее ВЦИОМ обнародовал результаты исследования на тему конфликта между украинскими военными судами и российскими пограничниками в Азовском море. По данным опроса, в курсе случившегося – 87% граждан. При этом подавляющее большинство (93%) считают законным задержание украинских судов. Отвечая на вопрос о причинах кризисной ситуации, 79% респондентов объяснили ее спланированной провокацией Киева, а 30% прямо указали на связь с интересами президента Порошенко накануне выборов.

25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую морскую границу и были задержаны.