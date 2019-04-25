Погребинский назвал «стопроцентным маразмом» принятие языкового закона на Украине

«Это полный бред. Принятие этого закона ущемляет права русскоязычных жителей Украины», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский по поводу принятия Верховной радой закона об исключительности украинского языка.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский назвал принятие закона об исключительности украинского языка «стопроцентным маразмом». Он убежден, что это серьезно притеснит русский язык.

«В законе есть норма, которая требует, чтобы в театрах русской драмы реплики актеров на русском языке переводились субтитрами. Это особо маразматический пример», – сказал Погребинский.

По его словам, в скандальном законе есть масса других ограничений, например, связанных с литературой.

«Если хочешь издать книгу украинского автора, пишущего на русском языке, то ты должен сделать перевод на украинский и издать эту книгу таким же тиражом. Их же никто читать не будет. У нас читателей украинской литературы очень мало», – отметил эксперт.

Такая же ситуация происходит со средствами массовой информации. Погребинский заверил, что самые популярные украинские газеты выходят на русском языке.

«Если СМИ заставят выпускать дополнительные тиражи на украинском языке, то это станет нерентабельно, они начнут умирать. У нас некоторые газеты выходят тиражом 200 тысяч экземпляров. Это полный бред. Принятие этого закона ущемляет права русскоязычных жителей Украины», – подытожил Михаил Погребинский.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг Верховная рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». За документ проголосовали большинство депутатов – 278 (из 450) .

Документ определяет украинский язык как единственный официальный в стране, обязывает всех граждан владеть им и регулирует его применение во всех публичных сферах жизни. Законопроект предполагает штрафы и уголовную ответственность за унижение государственного языка.

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что «украинский язык стал основным маркером украинской национальной идентичности»

Ранее действующий президент Украины Петр Порошенко выразил желание подписать скандальный закон, пока он находится у власти. Избранный президент Владимир Зеленский, который во время недавних дебатов с Порошенко на стадионе в Киеве неоднократно переходил на русский, заявил, что тоже поддерживает «закон об украинском языке».