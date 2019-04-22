Зеленский пообещал защищать украинский язык и воевать в Донбассе «информационно»

Побеждающий на выборах президента Украины Владимир Зеленский собрался вести «мощную информационную войну» в Донбассе, сменить генпрокурора Украины и защищать украинский язык.

Зеленский собрался заменить генпрокурора Украины, он заявил «Луценко – это старая команда, мы будем назначать новых людей», – передает ТАСС.

Кроме того, Зеленский сообщил, что поддерживает «закон об украинском языке», который находится «на рассмотрении в Верховной раде», хотя и признал, что «там есть вопросы».

«Но я должен защищать как гарант украинский язык, и я буду это делать», – заявил он.

Перед этим Зеленский заявлял, что намерен остановить «войну» в Донбассе с помощью «мощной, информационной войны», передает «112. Украина».

«Мы будем продолжать Минский процесс, мы будем его перезагружать. Я думаю, что у нас будет замена кадров. В любом случае, мы будем продолжать именно Минское направление», – приводит его слова УНИАН.

Говоря о результатах выборов, Зеленский заявил: «Главное, что мы сделали, – мы объединили Украину, объединили нашу жизнь, объединили наш народ», – передает РИА «Новости».

Спикер его штаба Дмитрий Разумков отметил, что вопрос роспуска Верховной рады после смены президента Украины будет зависеть от законодательных рамок и потребностей народа.

«Говорить о роспуске Рады не представляется возможным. По состоянию на сегодня, пока еще 21 апреля, этот вопрос не к нам», – сказал Разумков.

Зеленский, общаясь с журналистами, постоянно переходил с украинского на русский язык и много шутил. У него произошла перепалка с журналисткой украинского телеканала «Прямой», который считается пропрезидентским. Она заявила, что телеканал будет тщательнее следить за Зеленским как за новым президентом, но «по букве закона».

«Вам мало было? То есть вы меня наркоманом обозвали по букве закона?.. Спасибо телеканалу «Прямой», – ответил Зеленский.

При этом он заявил что хорошо относится к шуткам о себе: «Мы живем в демократической стране. Шутки должны быть, тогда ты понимаешь твои ошибки, проблемы в Украине».

По его словам, «Квартал 95» найдет ему замену в юмористическом проекте.

Напомним, Зеленский, который одерживает победу на президентских выборах на Украине, рассказал, что считает своей задачей номер один.

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