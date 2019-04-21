Зеленский назвал задачу номер один

Кандидат от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский, который, по данным экзитполов, одерживает победу на президентских выборах на Украине, рассказал, что считает своей задачей номер один.

По словам Зеленского, такой задачей является возвращение на Украину «всех заключенных и пленных», передает ТАСС.

Ранее в воскресенье Петр Порошенко признал поражение на выборах и поздравил Зеленского по телефону.

Москва заявила, что украинские граждане проголосовали за перемены и теперь новому руководству страны нужно понять и реализовать надежды избирателей во внутренней и внешней политике страны.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, почему новому президенту Украины уже выражают сочувствие.

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