СБ ООН решил обсудить скандальный украинский закон о языке

Заседание СБ ООН по вопросу принятия на Украине закона о тотальной украинизации состоится 16 июля, сообщил председатель Совбеза Густаво Меса-Куадра.

Меса-Куадра уточнил, что заседание состоится по запросу России, передает ТАСС.

Напомним, в мае Совбез ООН отказался внести в повестку вопрос о принятом на Украине законе «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

В частности, Франции и Германии не понравилось, что закон о языке предлагали рассматривать в день, когда Владимир Зеленский вступает в должность президента Украины.