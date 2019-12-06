Совет Европы рекомендовал Украине отложить вступление в силу закона о госязыке

В Совете Европы рекомендовали Украине отложить вступление в силу закона о государственном языке.

«Эксперты СЕ призывают Украину без промедления подготовить закон о национальных меньшинствах и отложить до этого времени выполнение статей закона о языке, который уже принят», – говорится в коммюнике организации, передает ТАСС.

Украине необходимо добиться баланса в языковой политике, чтобы «языковой вопрос не стал источником межэтнической напряженности», отмечается в документе.

В Венецианской комиссии отметили, что понимают необходимость поощрения использования украинского языка в качестве государственного из-за «угнетения» его в прошлом.

«Похвально, что Закон о государственном языке предусматривает позитивные меры в этом направлении, обязывая государство предоставить каждому гражданину Украины возможность овладеть языком через систему образования, организовывать бесплатные языковые курсы и содействовать доступу к фильмам и другим культурным продуктам на украинском языке», – отметили в комиссии, передает «Интерфакс».

Также в комиссии призвали разрешить частным лицам использовать язык меньшинства между собой, в том числе в общественных местах, когда другую речь может быть слышно и видно остальным.

Напомним, закон об исключительности украинского языка парламент Украины принял весной. Президент страны Владимир Зеленский подверг закон критике.

Венгрия выступает против украинского закона об образовании, требуя вернуть закарпатским венграм право на обучение на родном языке. Киев же обвиняет Венгрию в попытках создать свой анклав на территории Украины. Россия также выступает против нового законодательства на Украине, которое значительно ущемляет права многочисленных русскоязычных жителей страны.