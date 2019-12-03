Украинская писательница пообещала «международный скандал» из-за школьного задания

Украинская писательница, сотрудник дипмиссии страны во Франции Ирена Карпа пообещала устроить «международный скандал» из-за того, что в школе учитель ее дочери назвал русских и украинцев одним народом.

Карпа рассказала в Facebook, что ее дочь вышла из школы «в слезах» и попросила ее научить говорить «добро пожаловать в Россию» на русском.

Выяснилось, что учительница языка снимает с учениками фильм о глобальном потеплении, для которого детей разделили на группы по странам. В группе «американцев» все места оказались заняты, и тогда дочь украинской писательницы определили в группу к «россиянам».

Девочка заявила педагогу, что она украинка, на что та ответила: русские и украинцы – «одно и то же».

Писательница назвала учителя «тупицей, которая не учила ни историю, ни географию», пообещав «поговорить» с директором школы.

«Мой французский муж возмутился еще больше. Пойдет в школу со мной. Предлагает ежедневно учительнице распечатывать страницу о войне в Донбассе, Голодоморе и тому подобном. Короче, устроим завтра международный скандал», – заявила она.

Ирена Карпа – украинская писательница, певица, журналист, телеведущая. С октября 2015 года она занимает должность первого секретаря по вопросам культуры посольства Украины во Франции.

Во время евромайдана Карпа была активным участником протестов, выступала со сцены, а также устраивала распродажу своего гардероба для сбора средств для митингующих.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что россияне не поверили в возможность снова стать братьями с украинцами.

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