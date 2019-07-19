Россияне не поверили в возможность снова стать братьями с украинцами

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Рубль в августе ждет серьезное испытание

Что ждет рубль к концу годаФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Первое полугодие было для российской валюты прекрасным. Рубль показал лучшую динамику среди всех мировых валют, чего мало кто ожидал в начале года. Однако теперь ему угрожают настоящим обвалом до 70 рублей за доллар. И основания для столь негативного прогноза, увы, есть. Подробности...
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В Грузии проснулся разум

Таких людей, как Иванишвили, обычно называют «серыми кардиналами», «кукловодами» и «реальными хозяевами страны»Фото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
Самый влиятельный человек в грузинской политике – миллиардер Бидзина Иванишвили – наконец-то озвучил свою оценку антироссийской истерики в Тбилиси и матерной брани в адрес президента РФ. Эта оценка не понравится в Грузии очень и очень многим. Но потерпеть придется: грузины сами довели ситуацию до того, что Россия влияет на их жизнь гораздо больше, чем хотела бы. Подробности...
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Родительский долг стал уголовно наказуемым

Для облегчения страданий Мише Абакумову нужно лекарство, которого официально нет в РоссииФото: facebook.com/lida.moniava
Семью часами допроса закончился для Елены Боголюбовой поход на почту за лекарством для тяжелобольного сына. Дела за контрабанду «запрещенного препарата», по всей видимости, уже не будет – ведь история женщины дошла до Кремля. Но случаи, когда родители достают своим детям отсутствующие в России лекарства и становятся фигурантами уголовных дел, в России не новы. И ситуация пока никак не меняется.  Подробности...
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Туркмения может стать новой проблемой России

Потенциально одна из самых богатых в мире стран Туркмения умудрилась скатиться до нищетыФото: Viktor Gritsuk/Russian Look/Global Look Press
На постсоветском пространстве может появиться новая горячая точка. Согласно британскому докладу, в стране ощущается острая нехватка продовольствия. Экономический кризис чреват активизацией в республике радикальных исламистов. В битву за богатую газом страну могут включиться и другие игроки. России же при неблагоприятном раскладе придется думать, как спасать оттуда русскоязычное население.  Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Полузабытый юбилей забытой империи

Сергей Зацаринный, писатель
«Так проходит земная слава». Это изречение как нельзя лучше подходит к Золотой Орде, о которой слышали все, но мало кто знает что-либо кроме идеологических штампов. В этом году исполнилось 750 лет со дня ее образования. Подробности...
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Крымская дорога как символ России

Андрей Бабицкий, журналист
Убогая инфраструктура, доставшаяся полуострову в наследство от украинской мачехи, тормозила его развитие. Сейчас Крым подтягивают до общероссийских стандартов, хотя, может быть, где-то поднимают планку чуть выше. Подробности...
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Хорошо тому живется, у кого одна нога

Максим Соколов, публицист
Председатель Европейского Совета Дональд Туск назвал распад СССР счастливым событием не только для поляков, но также для русских, украинцев, грузин и всех остальных. Это либо какой-то особенный цинизм, либо запредельное малоумие. Подробности...
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      Верховная рада VIII созыва запомнилась драками, хамством и просмотром порно

      В пятницу прошло последнее пленарное заседание Верховной рады VIII созыва. В нынешнем составе парламент работал с октября 2014 года. За это время там произошло много курьезных случаев, например когда в декабре 2015 года премьер-министру Яценюку подарили букет роз и попытались силой унести на руках с трибуны
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      Возле ТЭЦ в Мытищах тушили крупный пожар на газопроводе

      Серьезный пожар произошел в районе ТЭЦ «Северная» в Мытищах. Загорелся газопровод «Мосгаза», в результате в небо поднялся столб огня высотой до 50 метров. Факельное горение напугало местных жителей, однако в МЧС утверждают, что опасности для них нет. Пострадали 12 человек
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          Как вы питаетесь на работе?
          • Хожу в столовую или кафе

          • Приношу из дома или питаюсь полуфабрикатами

          • Я не ем на работе

          Вы поддерживаете предложение вернуть курилки в аэропорты?
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          • Да (я некурящий)

          • Нет (я курящий)

          • Нет (я некурящий)

          Изменилось ли ваше отношение к Грузии после хамских заявлений сотрудников «Рустави 2» в адрес России?
          • Да, ухудшилось

          • Да, улучшилось

          • Нет, такое поведение типично для жителей Грузии

          • Нет, из этого инцидента нельзя делать выводов обо всем грузинском обществе

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              Россияне не поверили в возможность снова стать братьями с украинцами

                 19 июля 2019, 04:58
              Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
              Текст: Антон Антонов

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              ВЦИОМ рассказал, что россияне думают по поводу отношений России и Украины.

              Как свидетельствуют результаты опроса, 44% респондентов возлагают ответственность за отношения двух стран в большей степени на Киев. чем на Москву. 6% считают, что большую ответственность несет Россия, 39% заявили о равной ответственности, передает РИА «Новости».

              61% россиян считает, что в течение последнего года отношения не изменились ни к лучшему, ни к худшему, 25% увидели рост напряженности, 8% – нормализацию.

              42% респондентов полагают, что отношения России и Украины в будущем нормализуются, но не будут братскими и союзническими. 24% рассчитывают на дружбу, 18% – на восстановление братских и союзнических отношений. 6% ожидают ухудшения отношений. 

              При этом 35% и 50% респондентов заявили, что для России дружба с Украиной «очень важна» и «скорее важна» соответственно. 11% с ними не согласились.

              78% выступили за улучшение отношений, 4% – против, 13% заявили, что им отношения Москвы и Киева безразличны.

              Инициативный всероссийский опрос прошел 20 июня среди 1,6 тыс. россиян от 18 лет в форме телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

              Напомним, глава российского государства Владимир Путин выразил уверенность, что Россия и Украина «восстановят отношения».

              «Не может так быть между частями одного и того же народа, или, по-другому, между двумя братскими народами», – заявил он.


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