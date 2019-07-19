Россияне не поверили в возможность снова стать братьями с украинцами

ВЦИОМ рассказал, что россияне думают по поводу отношений России и Украины.

Как свидетельствуют результаты опроса, 44% респондентов возлагают ответственность за отношения двух стран в большей степени на Киев. чем на Москву. 6% считают, что большую ответственность несет Россия, 39% заявили о равной ответственности, передает РИА «Новости».

61% россиян считает, что в течение последнего года отношения не изменились ни к лучшему, ни к худшему, 25% увидели рост напряженности, 8% – нормализацию.

42% респондентов полагают, что отношения России и Украины в будущем нормализуются, но не будут братскими и союзническими. 24% рассчитывают на дружбу, 18% – на восстановление братских и союзнических отношений. 6% ожидают ухудшения отношений.

При этом 35% и 50% респондентов заявили, что для России дружба с Украиной «очень важна» и «скорее важна» соответственно. 11% с ними не согласились.

78% выступили за улучшение отношений, 4% – против, 13% заявили, что им отношения Москвы и Киева безразличны.

Инициативный всероссийский опрос прошел 20 июня среди 1,6 тыс. россиян от 18 лет в форме телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Напомним, глава российского государства Владимир Путин выразил уверенность, что Россия и Украина «восстановят отношения».