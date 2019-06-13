Путин раскрыл ожидания от новых властей Украины

Президент Владимир Путин выразил надежду, что новое руководство Украины чувствует себя свободным от ограничений, которыми были связаны прежние украинские власти, и, полагаясь на доверие народа своей страны, сможет двигаться по пути восстановления отношений с Россией.

«Неизбежно, что мы восстановим наши отношения. Не может так быть между частями одного и того же народа, или, по-другому, между двумя братскими народами», – сказал Путин в интервью телеканалу «Мир».

По словам главы государства, прежнее украинское руководство «во главу угла всей своей деятельности, всей своей жизни ставило, прежде всего, личный успех, личную выгоду и сохранение своих капиталов, нажитых за счет украинского народа и хранящихся где-то за рубежом».

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«Но новое-то руководство, надеюсь, лишено вот таких ограничений и чувствует себя свободным, полагаясь на доверие, которое было оказано народом Украины вновь избранному президенту, сможет действовать энергично и в направлении восстановления отношений между Украиной и Россией, и в направлении решения внутренних проблем», – добавил он.

Также президент выразил надежду, что Киев не станет прикрываться «русофобскими измышлениями и идеями», чтобы уклоняться от решения проблем внутри страны, в первую очередь, в экономике и социальной сфере.

Ранее Путин объяснил, что не поздравил с победой на выборах украинского коллегу Владимира Зеленского, поскольку тот до сих пор называет Россию врагом и агрессором.