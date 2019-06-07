Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского с победой

Президент России Владимир Путин объяснил, что не поздравил с победой на выборах украинского коллегу Владимира Зеленского, поскольку тот до сих пор называет Россию врагом и агрессором.

При этом Путин подчеркнул, что Россия не отказывается от контактов с Зеленским, передает РИА «Новости».

Путин выразил надежду, что когда-нибудь ему удастся познакомиться с украинским президентом. По словам российского лидера, Зеленский – хороший актер, «но одно дело играть, а другое – быть кем-то».

Путин добавил, что украинский лидер пока себя не проявил никак.

Ранее Зеленский сообщил, что Украина готова вести переговоры с Россией и выполнять Минские договоренности.