Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Украина готова вести переговоры с Россией и выполнять Минские договоренности, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Мы готовы вести переговоры с Россией, готовы внедрить Минские соглашения, но сначала мы должны быть способны защитить себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле», – передает его слова РИА «Новости».

Также Зеленский сообщил, что глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак в среду примет участие во встрече по Донбассу и озвучит предложения по прекращению огня и обмену пленными.

«Там будут некоторые предложения. Мы хотим все закончить: прекращение огня, обмен пленными и много пунктов», – сказал Зеленский, добавив, что не хотел бы раскрывать сразу все позиции украинской стороны, передает ТАСС.

Ранее Франция и Германия предложили возобновить переговоры по Донбассу. На Украине заявили, что встреча в «нормандском формате» может состояться в середине июля.

В России призвали Киев перед встречей провести «домашнюю работу».

30 мая в администрации Зеленского заявили, что не исключают телефонные переговоры нового украинского лидера с Владимиром Путиным.

Ранее Франция и Германия предложили возобновить переговоры по Донбассу. На Украине заявили, что встреча в «нормандском формате» может состояться в середине июля.

В России призвали Киев перед встречей провести «домашнюю работу».

30 мая в администрации Зеленского заявили, что не исключают телефонные переговоры нового украинского лидера с Владимиром Путиным.