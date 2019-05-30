Администрация Зеленского планирует телефонные переговоры с Путиным

Заместитель главы администрации президента Украины Вадим Пристайко рассказал о планируемых телефонных разговорах Владимира Зеленского с лидерами других государств, не исключив возможного диалога и с Владимиром Путиным.

«У нас есть много планов относительно всех телефонных разговоров, включая возможно с Путиным, особенно когда это касается, например, важных для нас вопросов», – сказал замглавы администрации президента Вадима Пристайко, сообщает УНИАН.

Он также напомнил: «предыдущий президент не говорил с президентом Путиным, как вы помните».

Ранее Петр Порошенко неоднократно жаловался на нежелание Путина отвечать на звонки. Так, Порошенко пытался дозвониться до российского лидера после инцидента в Керченском проливе, однако Путин на звонок не ответил, объяснив это тем, что не хочет участвовать в его избирательной кампании.

Позже в сети высмеяли жалобы Порошенко, вспомнив хит 90-х «Плачет девушка в автомате».