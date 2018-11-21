Путин рассказал, почему не отвечает на звонки Порошенко

Президент России Владимир Путин заявил, что он не отвечает на телефонные звонки украинского лидера Петра Порошенко, потому что не хочет участвовать в его избирательной кампании.

«Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать, дело не в этом. Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании», – сказал Путин, передает ТАСС.

Президент заявил, что Порошенко искусно создает кризисные и провокационные ситуации и тут же перекладывает ответственность за содеянное на Москву, после чего «хочет тут же продемонстрировать, что он успешно решает возникшие проблемы». «Вот нехитрая комбинация, и я в этих комбинациях не хочу принимать участие и не буду», – подчеркнул Путин.

Ранее Порошенко пожаловался французским СМИ на нежелание Путина отвечать на звонки. При этом в Кремле исключили разговор Путина и Порошенко в ближайшее время.

В среду Порошенко заявил, что при переносе выборов главы Украины победит российский лидер Владимир Путин. Между тем ранее Порошенко не исключил отмены президентских выборов на Украине 31 марта 2019 года, выразив мнение, что голосованию якобы может помешать «открытая агрессия Российской Федерации».

Напомним, 25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую госграницу, после чего были задержаны. Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, которую организовал Петр Порошенко в преддверии президентских выборов на Украине.

Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, несмотря на то, что Порошенко пришел к власти в условиях антироссийской истерии на Украине и всеми своими действиями в течение 4,5 лет президентства поддерживал эту истерию, никаких проблем в общении с Владимиром Путиным он при этом не испытывал. Несмотря на отсутствие официальных двусторонних визитов, невозможных в условиях, когда Россия признана на Украине «государством-агрессором», два президента регулярно общались по телефону, встречались в Минске и в других городах в ходе международных переговоров.

Причина, на которую и ранее указывал Путин, и о которой напомнил сейчас – выборы на Украине. «Что касается инцидента в Черном море, то это провокация, безусловно. Провокация, которая организована действующей властью, думаю, и действующим президентом в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года», – заявил Владимир Путин 28 ноября.

Как отмечают эксперты, Порошенко – однозначная «хромая утка». Его чрезмерная международная активность, введение военного положения, попытки ускорить создание «единой поместной украинской церкви», обыски у священников УПЦ МП, бряцание оружием и вообще всем, что может бряцать, – это предсмертные подергивания и конвульсии политического трупа.

Гораздо эффективнее доносить позицию России до украинских граждан путем публичных заявлений. А если вдруг нужно будет что-то передать непосредственно украинскому пока еще президенту, то это можно сделать при посредничестве Ангелы Меркель или Эммануэля Макрона.