В Кремле исключили разговор Путина и Порошенко в ближайшее время

Российский лидер Владимир Путин в ближайшие дни не планирует проводить телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подтвердил, что после провокации Украины в районе Керченского пролива Путин и Порошенко не общались по телефону, передает ТАСС.

Ранее Порошенко пожаловался французским СМИ на нежелание Путина отвечать на звонки.

Песков также отметил, что заявление Порошенко о якобы планах Москвы проложить «коридор» из Донбасса в Крым абсурдно и является очередной попыткой спровоцировать напряженность. «Понятно, что, скорее всего, такие попытки, к нашему сожалению, будут продолжаться по мере приближения выборов на Украине», – сказал он.

Песков подчеркнул, что «Россия никогда ничего не захватывала и никакие коридоры никогда не прокладывала». «Поэтому это абсолютно беспочвенное заявление и обвинение России в чем-то», – заключил пресс-секретарь президента.

В воскресенье Порошенко в интервью немецким СМИ заявил о якобы имеющихся у России планах захватить города Бердянск и Мариуполь, чтобы получить наземный коридор из Донбасса в Крым. В Госдуме такие утверждения объяснили «воспаленным воображением» украинского президента.