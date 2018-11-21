«План» России по захвату городов Украины объяснили воспаленным воображением Порошенко

Слова Петра Порошенко о якобы имеющемся у России намерении захватить два украинских города являются абсурдом и чистым обманом, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Этот план существует только в воспаленном воображении Порошенко, который стремится представить Россию в негативном свете и дискредитировать, обвинив во всех немыслимых бедах, при этом не предоставляя никакие подтверждающие факты», – приводит его слова РИА «Новости».

Шеремет подчеркнул, что Россия никогда не претендовала на чужие территории, а своей земли и пяди не отдаст.

Он посоветовал Порошенко, прежде чем замышлять новые провокации против России, все хорошо взвесить, прекратить винить Москву в собственных неудачах внутри страны, которые привели к негодованию и протестным настроениям среди украинцев.

Напомним, Петр Порошенко в интервью немецкому Funke Media Group заявил о якобы имеющихся у России планах захватить города Бердянск и Мариуполь, чтобы получить наземный коридор из Донбасса в Крым.