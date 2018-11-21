Порошенко пожаловался Германии на «планы» России захватить Бердянск и Мариуполь

Украинский президент Петр Порошенко в интервью немецкому Funke Media Group заявил о якобы имеющихся у России планах захватить города Бердянск и Мариуполь, чтобы получить наземный коридор из Донбасса в Крым.

«Россия не отказывается от своего плана расширить свою оккупацию Украины. Москва пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса на оккупированный Крым, захватив Мариуполь и Бердянск», – заявил Порошенко. Фрагмент интервью украинского президента немецкому изданию опубликован на его сайте.

При этом Порошенко не привел никаких подтверждений своих слов. Единственным «доказательством» таких «планов» он назвал инцидент в Керченском проливе, когда Россия задержала украинских моряков, незаконно пересекших границу нашей страны.

Порошенко также в очередной раз заявил, что Германии и союзникам необходимо увеличить военное присутствие в Черном море. По его словам, это должно стать «сдерживающим фактором для России».

Кроме того, украинский президент призвал остановить «Северный поток – 2» и подумать о новых санкциях против России.

Ранее в воскресенье экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что Германия по воле Украины не должна быть втянута в войну с Россией.

По словам экспертов, украинская «истерика» вызывает отторжение у европейских стран, однако они «через не могу» поддерживают Киев из-за давления со стороны Вашингтона.