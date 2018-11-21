Порошенко пожаловался французам на нежелание Путина отвечать на звонки

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что после инцидента в Керченском проливе не может связаться с главой российского государства Владимиром Путиным.

По словам Порошенко, он поручил связаться с российским лидером сразу после задержания Россией украинских кораблей, сообщается на сайте президента Украины.

В интервью France 24 Порошенко сказал, что Путин так и не ответил на запрос. Президент Украины заявил, что Москва отказывается от прямых телефонных переговоров, Киев при этом согласен на любой формат – «двусторонний, нормандский, с участием американских партнеров и т.д.».