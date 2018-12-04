Порошенко назвал «единственную» угрозу проведению выборов

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что гарантирует проведение президентских выборов 31 марта 2019 года в случае, если этому не помешает «открытая агрессия Российской Федерации».

«Я, как президент, гарантирую, что они пройдут именно в этот день. Единственное, что этому может помешать – это открытая вооруженная наземная агрессия страны-агрессора, тогда будем защищать государство», – Порошенко, передает «Интерфакс».

Напомним, 25 ноября корабли украинских военно-морских сил незаконно пересекли государственную границу России и были задержаны. 3 декабря задержанным предъявили обвинение.

Москва назвала инцидент провокацией, а Киев ввел военное положение.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем выгодна эта ситуация для Порошенко.