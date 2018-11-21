Арестованным украинским морякам предъявлено обвинение

Военным ВМС Украины и сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ), задержанным после провокации с нарушением российской границы в районе Керченского пролива, предъявлено обвинение, сообщил адвокат Николай Полозов.

«Обвинение им было предъявлено сразу после ареста. Все они обвиняются по ч. 3 ст. 322 УК РФ («Незаконное пересечение границы РФ»)», – приводит его слова ТАСС.

Полозов, защищающий интересы арестованного Дениса Гриценко, отметил, что с момента ареста не встречался со своим клиентом. Он сказал, что не знает, кто занимается расследованием инцидента. По его словам, «волонтеры привезли в СИЗО собранные для моряков вещи».

Накануне сообщалось, что защита арестованных после инцидента в Черном море украинских моряков прилагает все усилия для признания их военнопленными.

Напомним, 25 ноября три корабля военно-морских сил Украины пересекли российскую госграницу при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие, трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, по факту нарушения государственной границы России возбуждено уголовное дело.

Москва назвала случившееся провокацией, а украинские власти инициировали введение военного положения.