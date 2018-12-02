Арестованных украинских моряков задумали признать военнопленными

Защита арестованных после инцидента в Черном море украинских моряков прилагает все усилия для признания их военнопленными, сообщил Айдер Азаматов, адвокат члена экипажа украинского корабля «Яны Капу» Юрия Будзило.

«Если они будут военнопленными, то нельзя будет применить нормы национального законодательства Российской Федерации, а должны применить нормы международного права», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал NewsOne.

По словам адвоката, возможное признание украинских моряков военнопленными будет влиять на их дальнейшее содержание.

При этом член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди ранее подчеркивала, что украинские военные моряки, корабли которых нарушили государственную границу России и были задержаны у берегов Крыма, не являются военнопленными, поскольку это противоречит третьей Женевской конвенции 1949 года: статус военнопленного применим только в ситуации международного военного конфликта.

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины три корабля ВМС Украины пересекли российскую госграницу при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие, трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, по факту нарушения государственной границы России возбуждено уголовное дело.

Москва назвала случившееся провокацией, а украинские власти инициировали введение военного положения.