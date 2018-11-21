Почему Владимир Путин перестал говорить с Петром Порошенко?

И какое отношение к этому имеют предстоящие на Украине выборы?

Президент Украины пожаловался, что не может поговорить со своим российским коллегой. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что разговоров в ближайшее время не планируется.

На самом деле единственно верным ответом на вопрос «Почему Путин не говорит с Порошенко?» будет «Потому что не хочет». А вот ответ на вопрос, почему он не хочет, может стать несколько более развернутым.

Несмотря на то, что Петр Порошенко приходил к власти в условиях антироссийской истерии на Украине и всеми своими действиями в течение четырех с половиной лет пребывания на посту президента эту истерию поддерживал, никаких проблем в общении с Владимиром Путиным он при этом не испытывал. Несмотря на отсутствие официальных двусторонних визитов, невозможных в условиях, когда Россия признана на Украине «государством-агрессором», Путин и Порошенко регулярно общались по телефону, встречались в Минске и в других городах в ходе международных переговоров.

Керченский инцидент как таковой, как и запрет на посещение Украины российскими мужчинами – тоже не повод прекратить общение. Путин – не Трамп, чтобы изображать неприступность из-за реальной или выдуманной «обиды».

Причина крайне проста и однозначна, и озвучена как Владимиром Путиным, так и Дмитрием Песковым. Это выборы.

«Что касается инцидента в Черном море, то это провокация, безусловно. Провокация, которая организована действующей властью, думаю, и действующим президентом в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года», – заявил российский президент 28 ноября.

Порошенко – однозначная «хромая утка». Его чрезмерная международная активность, введение военного положения, попытки ускорить создание «единой поместной украинской церкви», обыски у священников УПЦ МП, бряцание оружием и вообще всем, что может бряцать, – это предсмертные подергивания и конвульсии политического трупа.

На Украине не существует электорального сценария, при котором Петр Порошенко выигрывает выборы. Его задача-максимум – это набрать больше, чем Виктор Ющенко в 2010 году: 5,45%.

Политическая система Украины уже перестроилась в предвыборный режим. Наиболее прозорливые кандидаты уже сформировали штабы, кампания запущена.

В данной ситуации Петр Порошенко – просто один из кандидатов, к тому же второго ряда. Общаться с ним президенту России совершенно незачем, а главное – не о чем.

Что бы ни сделал за оставшиеся месяцы Порошенко (а сделать можно много, все помнят «прощальный привет» от Барака Обамы, заложившего продолженную Дональдом Трампом традицию по высылке российских дипломатов), все это в любом случае будет ревизовано его последователем.

Пока что наиболее вероятным победителем на выборах является Юлия Тимошенко – ее лидерство фиксируют те же социологические службы, что чуть менее пяти лет назад прочили победу Петру Порошенко. У Тимошенко выше антирейтинг, поэтому гипотетически она может уступить «темной лошадке» (кандидату с пока невысоким рейтингом, но и с отсутствующим заведомым неприятием со стороны граждан Украины).

Но это совершенно другой вопрос, не имеющий отношения к главному.

Возможна ли ситуация, в которой Путин все-таки пойдет на разговор с Порошенко? Очень маловероятно.

Гораздо эффективнее доносить позицию России до украинских граждан путем публичных заявлений. А если вдруг нужно будет что-то передать непосредственно украинскому пока еще президенту, то это можно сделать при посредничестве Ангелы Меркель или Эммануэля Макрона.

Президенту России не о чем говорить со списанным со счетов политическим трупом. Вот поэтому Владимир Путин перестал говорить с Петром Порошенко.