Почему Владимир Путин перестал говорить с Петром Порошенко?

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Центр меняет отношение к массовому воровству энергоресурсов на Кавказе

Воровство энергоресурсов уже стало частью кавказской культурыФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Владимир Путин лично обратил внимание на воровство энергоресурсов на Северном Кавказе. Почему столь давняя проблема, особенно распространенная в кавказских республиках, не решена до сих пор? Как именно воруют энергоресурсы в этих регионах – и как это связано с особенностями местной культуры? Подробности...
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Почему Путин в ответ не стал наказывать украинцев

Путин ответил на козни киевских властей упрощением режима пребывания в России для граждан УкраиныФото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин решил не вводить симметричных мер в ответ на запрет властей Украины въезда на свою территорию российских мужчин. Более того, президент заявил о намерении упростить получение российского гражданства для украинцев. Почему такой ответ гораздо лучше любых запретительных мер и зачем Путин так заботится об украинских мигрантах? Подробности...
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Общество сделало выбор между словами Пархоменко и делами доктора Лизы

Пархоменко оскорбил доктора Лизу и Нюту Федермессер, забыв об их колоссальном социальном вкладеФото: Kremlin Pool/Global Look Press
Вступившая в ОНФ учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер стала настоящим объектом травли либеральной общественности. Публицист Сергей Пархоменко сравнил ее с доктором Лизой, которая спасала детей в Донбассе и Сирии, обозвав при этом последнюю «потасканным ничтожеством». В ответ он получил реакцию от коллег, на которую, вероятно, не рассчитывал. Подробности...
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Почему провалилась операция израильского спецназа

Израильский спецназ не всегда работает в подобном обмундировании – порой бойцы переодеваются в арабовФото: UPPA/ZUMA/Global Look Press
В прессу утекла информация об одном из самых громких провалов израильских спецслужб последнего времени. Стали известны подробности операции спецназа ЦАХАЛ, в результате которой был убит командир элитного отряда. Выяснилось, какую именно задачу выполнял спецназ и что повлияло на провал операции. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Как России подороже продать Льва Троцкого

Максим Ваганов, публицист
Не нужно пытаться переубедить несколько миллиардов человек, что Сталин был не такой жестокий, как они думают. Достаточно того, что им нравятся Ленин, Троцкий и Герцен. С этим и нужно работать. Это и принесет прибыль. Подробности...
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Что делать, когда учитель ученику – враг или жертва

Эдуард Биров, журналист
Найти общий язык с ребёнком XXI века, когда бездушие и бессмысленность окружающего мира ломают даже взрослых людей, – невероятно трудная задача. И она не решается олимпиадами, красивыми отчётами – требуется совсем иное. Подробности...
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Чего не понимал Горбачев в «хитроплане» Буша

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Ушедший из жизни в минувшие выходные 41-й президент США Джордж Буш-старший не отличался выдающимися дипломатическими навыками. И все-таки ему принадлежат лавры «лидера свободного мира», который завершил холодную войну. Подробности...
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    Чем обернулось военное положение на Украине

    Самые секретные подлодки России

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      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

      Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории марки
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      Четвертый дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму

      Четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство на севере Крыма в 20 километрах от границы с Украиной. Три предыдущих дивизиона ранее уже заступили на боевое дежурство под Феодосией, Севастополем и Евпаторией
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      В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

      Старейший в Москве, построенный еще в 1923 году стадион «Динамо» полностью обновился. Теперь он объединит под своей крышей сразу два объекта — стадион, рассчитанный более чем на 26 тыс. зрителей, и малую спортивную арену вместимостью до 14 тыс. человек. Обновление обошлось в 9 млрд рублей
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        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

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          Почему Владимир Путин перестал говорить с Петром Порошенко?

          И какое отношение к этому имеют предстоящие на Украине выборы?

          		   3 декабря 2018, 18:05
          Текст: Антон Крылов

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          Президент Украины пожаловался, что не может поговорить со своим российским коллегой. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что разговоров в ближайшее время не планируется.

          На самом деле единственно верным ответом на вопрос «Почему Путин не говорит с Порошенко?» будет «Потому что не хочет». А вот ответ на вопрос, почему он не хочет, может стать несколько более развернутым.

          Несмотря на то, что Петр Порошенко приходил к власти в условиях антироссийской истерии на Украине и всеми своими действиями в течение четырех с половиной лет пребывания на посту президента эту истерию поддерживал, никаких проблем в общении с Владимиром Путиным он при этом не испытывал. Несмотря на отсутствие официальных двусторонних визитов, невозможных в условиях, когда Россия признана на Украине «государством-агрессором», Путин и Порошенко регулярно общались по телефону, встречались в Минске и в других городах в ходе международных переговоров.

          Керченский инцидент как таковой, как и запрет на посещение Украины российскими мужчинами – тоже не повод прекратить общение. Путин – не Трамп, чтобы изображать неприступность из-за реальной или выдуманной «обиды».

          Причина крайне проста и однозначна, и озвучена как Владимиром Путиным, так и Дмитрием Песковым. Это выборы.

          «Что касается инцидента в Черном море, то это провокация, безусловно. Провокация, которая организована действующей властью, думаю, и действующим президентом в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года», – заявил российский президент 28 ноября.

          Порошенко – однозначная «хромая утка». Его чрезмерная международная активность, введение военного положения, попытки ускорить создание «единой поместной украинской церкви», обыски у священников УПЦ МП, бряцание оружием и вообще всем, что может бряцать, – это предсмертные подергивания и конвульсии политического трупа.

          На Украине не существует электорального сценария, при котором Петр Порошенко выигрывает выборы. Его задача-максимум – это набрать больше, чем Виктор Ющенко в 2010 году: 5,45%.

          Политическая система Украины уже перестроилась в предвыборный режим. Наиболее прозорливые кандидаты уже сформировали штабы, кампания запущена.

          В данной ситуации Петр Порошенко – просто один из кандидатов, к тому же второго ряда. Общаться с ним президенту России совершенно незачем, а главное – не о чем.

          Что бы ни сделал за оставшиеся месяцы Порошенко (а сделать можно много, все помнят «прощальный привет» от Барака Обамы, заложившего продолженную Дональдом Трампом традицию по высылке российских дипломатов), все это в любом случае будет ревизовано его последователем.

          Пока что наиболее вероятным победителем на выборах является Юлия Тимошенко – ее лидерство фиксируют те же социологические службы, что чуть менее пяти лет назад прочили победу Петру Порошенко. У Тимошенко выше антирейтинг, поэтому гипотетически она может уступить «темной лошадке» (кандидату с пока невысоким рейтингом, но и с отсутствующим заведомым неприятием со стороны граждан Украины).

          Но это совершенно другой вопрос, не имеющий отношения к главному.

          Возможна ли ситуация, в которой Путин все-таки пойдет на разговор с Порошенко? Очень маловероятно.

          Гораздо эффективнее доносить позицию России до украинских граждан путем публичных заявлений. А если вдруг нужно будет что-то передать непосредственно украинскому пока еще президенту, то это можно сделать при посредничестве Ангелы Меркель или Эммануэля Макрона.

          Президенту России не о чем говорить со списанным со счетов политическим трупом. Вот поэтому Владимир Путин перестал говорить с Петром Порошенко.


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