Порошенко заявил о «победе Путина» в случае переноса выборов на Украине

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что при переносе выборов главы Украины победит российский лидер Владимир Путин.

«Если мы перенесем президентские выборы, будет только один победитель в этой ситуации, и имя этого победителя – господин Путин. Мы не дадим ему этот шанс», – заявил Порошенко, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

Он также выразил уверенность, что введение военного положения на Украине не привело к ограничению «ни малейших конституционных прав украинского народа».

Между тем, ранее Порошенко не исключил отмены президентских выборов на Украине 31 марта 2019 года, выразив мнение, что голосованию якобы может помешать «открытая агрессия Российской Федерации».

Кроме того, Порошенко призвал Запад ввести против России «азовские санкции», а также нарастить присутствие НАТО в Черном море и в Азовском море.

Напомним, 25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую госграницу, после чего были задержаны. Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, которую организовал Петр Порошенко в преддверии президентских выборов на Украине.