Порошенко попросил Запад ввести против России «азовские санкции»

Президент Украины Петр Порошенко призвал Запад ввести против России «азовские санкции», а также нарастить присутствие НАТО в Черном море и в Азовском море.

Отвечая на вопрос о том, удовлетворен ли он реакцией западных стран на события в Керченском проливе, Порошенко заявил в эфире телеканала Bloomberg, что жесткие высказывания США, «семерки» и Евросоюза – «это, определенно, мощная поддержка Украины», передает ТАСС.

«Но, думаю, в этой ситуации, в то время, как западные партнеры делают жесткие заявления, [президент России Владимир] Путин – действует», – сказал Порошенко, выразив мнение, что «в этой ситуации, определенно, нам также нужно больше координироваться с тем, чтобы действовать».

«Действовать – это не значит начинать войну», – пояснил Порошенко. «Действовать – это значит новый пакет санкций против России, возможно, под названием «азовские санкции», безусловное наращивание присутствия НАТО в Черном море и, возможно, в Азовском море», – отметил президент Украины.

Он также добавил, что украинские власти «пригласили бы корабли НАТО, чтобы сохранять стабильность».

Напомним, 25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую госграницу, после чего были задержаны. Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе провокацией, которую организовал Петр Порошенко в преддверии президентских выборов на Украине.

Позднее Порошенко не исключил отмены президентских выборов на Украине 31 марта 2019 года, выразив мнение, что голосованию якобы может помешать «открытая агрессия Российской Федерации».