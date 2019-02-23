Порошенко высмеяли за жалобы на игнорирование Путиным

Пользователей социальных сетей насмешили жалобы украинского президента Петра Порошенко на то, что российский лидер Владимир Путин не отвечает на его телефонные звонки.

Так, некоторые пользователи почувствовали в жалобах Порошенко мелодраматичные нотки.

«Плачет девочка в автомате...» – иронизирует OlegBratashov.

«Безразличие не хуже пули убивает», – пишет KillerKennedi.

«Плакса», – заключил TarzanI1969.

«Путин с пустым местом не разговаривает!» – пишет пользователь с ником GrebSG.

«Свинья орлу не товарищ», – подчеркнул HvqQwVV9Sc4JPjs, напоминая о словах Путина во время послания Федеральному собранию по поводу стран, «подхрюкивающих» США.

«Подхрюкивающий в игнор внесен у Путина!» – добавил Messengerzzz.

«Ну если ты ничего не решаешь, зачем с тобой разговаривать? Смысл тратить время?» – задался вопросом RRabadanov.

«Ответ был такой: недостаточно средств для совершения звонка», – шутит Фокс Поц.

«Баланс пополни», – посоветовал Порошенко Роберт Хайдаров.

«Я тож когда выпью Путину звоню», – признается Андрей Андреев.

«Он (Порошенко – прим. ВЗГЛЯД) был автоматически добавлен в черный список за спам», – иронизирует Александр Смирнов.

Многие также предположили, что Порошенко наверняка хотел поздравить российского лидера с Днем защитника Отечества.

Ранее Порошенко пожаловался американским СМИ на то, что Путин не ответил на его телефонный звонок. Прежде с такими же жалобами Порошенко обращался к французской прессе.

После украинской провокации в районе Керченского пролива в Кремле исключили возможность разговора Путина и Порошенко в ближайшее время. Путин объяснял, что не отвечает на телефонные звонки украинского лидера, потому что не хочет участвовать в его избирательной кампании.