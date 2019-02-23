Порошенко снова пожаловался, что Путин не ответил на его звонок

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что пытался связаться с Владимиром Путиным после провокации в районе Керченского пролива, однако российский лидер не ответил на его звонок.

В эфире телеканала Fox News Порошенко спросили, встречался ли он с Путиным. «Да, много раз», – ответил он. Порошенко добавил, что «в последний раз» предпринял попытку связаться с главой российского государства в день, когда произошел инцидент в Керченском проливе, передает ТАСС.

«И я просто позвонил ему и сказал: «Что происходит?» – отметил Порошенко. «Он не ответил [на звонок]», – добавил украинский президент.

В декабре Порошенко жаловался французским СМИ на нежелание Путина отвечать на звонки. В Кремле исключили разговор Путина и Порошенко в ближайшее время.

Путин объяснял, что не отвечает на телефонные звонки украинского лидера, потому что не хочет участвовать в его избирательной кампании.